Sexualidade masculina: vamos abordar o tema?

A sexualidade masculina é um assunto complexo e hoje é amplamente discutido. Neste artigo, o objetivo é abordar as questões referentes à saúde mental, socialização, relacionamentos e muitos outros temas que afetam a sexualidade dos homens, como a cultura, os estereótipos e outras forças sociais que podem moldar a forma como os homens percebem a própria sexualidade.





Desde a antiguidade, a sexualidade masculina foi considerada como um tabu. Os homens eram criados sem informação sobre sua sexualidade e, consequentemente, tinham muitas dúvidas e inseguranças em relação a ela. Isso fez com que muitos homens desenvolvessem problemas de saúde sexual, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Além disso, o estigma social que envolve a sexualidade masculina impede que muitos homens busquem ajuda para lidar com seus problemas sexuais.

Muitos homens se sentem pressionados a ser perfeitamente viris e isso pode criar uma grande pressão. Quando alguns aspectos não estão funcionando bem na cama, é natural que os homens fiquem inseguros e com baixa autoestima.

Algumas das principais disfunções sexuais que podem afetar os homens são a impotência, a ejaculação precoce, a falta de desejo e de impulso sexual. Esses problemas podem ser causados por vários fatores, incluindo estresse, depressão, ansiedade, doenças físicas, medicações e/ou falta de conhecimento do próprio corpo. Quando um homem enfrenta esses problemas, ele pode se sentir inseguro, frustrado e isolado. Isso pode levar à falta de confiança, ansiedade e até mesmo à depressão.





Em meu consultório, atendo homens que sofrem com transtornos mentais causados por disfunções sexuais há mais de sete anos por conta desse protótipo criado na sociedade.





Muitos aspectos contribuem: tabus, crenças, padrões sociais e falta de orientação. É necessário mencionar que a repressão das emoções causa transtornos enormes na vida do homem. São fatores que precisam de atenção, pois colaboram para a crise de identidade do homem, causando uma inquietude interna que leva à ansiedade, insegurança, medo e sentimento de fracasso.





Os homens são socialmente condicionados a reprimir suas emoções, o que pode levar a problemas de saúde física e mental. A expressão das emoções é um processo saudável que permite aos homens lidarem com a raiva, o estresse e outras emoções negativas. Além disso, expressar os sentimentos positivos também é importante para manter um relacionamento saudável e uma boa autoestima e afastar-se da crise de identidade.





A crise de identidade é um período em que o homem questiona sua masculinidade. Ele pode se sentir inseguro, sem propósito e fora do controle. Essa crise que acontece internamente, pode ser causada por fatores como angústia, educação recebida, experiências sexuais anteriores e crenças religiosas ou culturais.

Essa insegurança o leva a questionar sobre o tamanho de seu pênis, a qualidade do desempenho sexual ou até mesmo sobre sua virilidade. Esses sentimentos de insegurança podem afetar negativamente a vida sexual de um homem e até mesmo interferir na sua capacidade de ter uma relação satisfatória. Isso pode levar à depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental.





Por essa razão, é fundamental que o homem crie sua identidade e suas verdades para que não fique engessado em um padrão que afirma que homem não precisa de médico e que o homem que expressa suas emoções é fragilizado. Hoje, sabemos que o homem que é capaz de expressar seus sentimentos, é mais forte do que ele possa imaginar, pois enxergar nossos medos e nossas dificuldades requer força interna e maturidade emocional.





Dito isso, abordar o tema da sexualidade masculina é extremamente importante para a saúde física e mental do homem. É uma parte essencial de sua existência e, quando bem compreendida e cuidada, pode proporcionar um grande prazer e satisfação em todas as áreas da sua vida, pessoal, trabalho e familiar.





A vergonha e o medo de serem julgados pelos outros faz com que muitos não procurem ajuda médica quando estão enfrentando problemas de saúde sexual. Além disso, os homens tendem a não aceitar que estão com problemas no âmbito sexual. Por medo do sentimento de fracasso, eles associam sexo à virilidade. É importante lembrar que todos estamos sujeitos às dificuldades e buscar ajuda é um ato inteligente. Graças à medicina, existem muitos profissionais qualificados e preparados para apoiar.





Portanto, para cuidar da sexualidade de forma adequada, é importante que os homens se informem e busquem ajuda para cuidar dela de forma adequada. Apenas assim será possível ter uma vida sexual plena e satisfatória.