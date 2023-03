Como manter o amor depois do casamento?

(foto: Pixabay)





Temos um desejo profundo em manter o amor romântico após o casamento. Quando começamos a namorar, tudo parece lindo e apaixonante, mas o que acontece com o amor depois do casamento? Talvez você já tenha se perguntado: 'Será que é só comigo?' Eu vejo tantos casais felizes! Antes do matrimônio, somos levados pela força da paixão e decidimos amar.





Manter o amor aceso depois do casamento é um assunto muito sério, envolve muitas coisas e pessoas. Existem muitos livros, revistas e artigos disponíveis sobre o tema, mas, mesmo assim, parece ser algo distante da realidade de muitas pessoas. Se você se vê nessa situação você não está sozinho, conheço muitos casais que não conseguem colocar em prática esse amor depois de algumas sessões de terapia. A realidade da convivência é bastante diferente da teoria.









Há várias técnicas para melhorar o diálogo, para reconectar e aumentar a intimidade , mas a chave é: "Eu faço como eu quero ou faço como o outro espera?" Não adianta falar sem ser compreendida pela outra pessoa.





De acordo com o psicólogo Gary Chapman, assim como as diferenças entre inglês e espanhol, cada um de nós se expressa de forma diferente quando o assunto é amor.





Se a sua linguagem emocional for muito diferente da linguagem da sua parceria, não importa o quanto você se esforce para manifestar seu amor. É como se você falasse espanhol e o seu cônjuge inglês. Jamais conseguiriam expressar o amor que sentem um pelo outro.





Gary Chapman diz que existem cinco linguagens de amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, formas de servir e toque físico.





Palavras de afirmação são uma forma de expressar o amor emocional, utilizando elogios, agradecimentos e palavras motivadoras. Essas palavras requerem empatia, que nos ajudam a enxergar o mundo segundo a perspectiva do outro. Já foi comprovado em vários estudos comportamentais que entender o que é importante para o outro é fundamental para um bom relacionamento.





Tempo de qualidade é dedicar-se ao outro. No início do namoro, ficamos ansiosos para que o final de semana chegue logo para vermos a pessoa amada. Depois de algum tempo de casamento, precisamos nos esforçar para que não percamos a oportunidade de termos tempo de qualidade com a pessoa amada. Cozinhar juntos pode ser divertido e agradável. Passar o fim de semana juntos sem se preocupar com a arrumação de casa.





Um deitar no colo do outro para receber um "cafuné" com a atenção mútua pode ser enriquecedor para a conexão no casamento. De fato, precisamos observar esse simples gesto de carinho.





Presentes. Se o seu cônjuge gosta de receber presentes, pode ter certeza que ele não quer saber do preço. Ele sabe que você pensou nele antes de comprá-lo O presente em si é um símbolo daquele pensamento e esse ato se torna uma expressão de amor. Símbolos visuais de amor são mais importantes para uns do que para outros. Se receber presentes é sua primeira linguagem do amor, você dará um enorme valor a cada lembrança recebida. Ao longo da vida, todos os presentes serão motivos de emoção e prazer.





Formas de servir. Quando a pessoa amada prepara o jantar ou arruma o chuveiro, como você se sente? Muitas pessoas identificam atos de servir como forma de amar. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar louça ou o carro, aspirar o pó ou cortar a grama falam muito alto para aqueles cuja primeira linguagem do amor são as formas de servir.





Toque físico é também um poderoso gesto para transmitir amor. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e manter relações sexuais são formas de se comunicar o amor emocional para o cônjuge. Se essa for a linguagem de amor do seu cônjuge, um abraço vai além das palavras.





Observe os pedidos: "Você não tem tempo para mim", "Você não arruma a cama" e "Você viaja e nem lembra de mim". O amor é uma decisão. Nós decidimos a cada momento amar ou não o nosso cônjuge. Se você decidiu amar, descubra qual é a linguagem e expresse da forma que ele ou ela a solicite. Dessa forma, seu amor será compreendido e correspondido.