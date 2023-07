O sexo caiu na rotina? Descubra seis dicas para apimentar a relação

683

Uma surpresa inesperada pode fazer maravilhas para apimentar a relação (foto: StockSnap/Pixabay)







1. Explorando fantasias

Uma das melhores maneiras de apimentar a relação é explorar fantasias sexuais: "Conversem abertamente sobre suas fantasias mais secretas e encontrem formas criativas de praticá-las juntos. Sejam ousados e se permitam a novas experiências que vão além da zona de conforto. É importante se libertar de preconceitos e tabus e estar aberto a coisas que em primeiro momento podem parecer estranhas, como velas, brinquedos, chicotes, vendas e mordaças”, revela Turo.

2. Jogos eróticos

3. Massagens sensuais

'Experimentem jogos de sedução, como dados eróticos, cartas sensuais ou até mesmo um strip poker', recomenda Turo Shibari (foto: MF Press Global/Agência de Marketing e Comunicação )

4. Explorando o poder das amarrações

5. Surpresas picantes

Uma surpresa inesperada pode fazer maravilhas para apimentar a relação: "Prepare uma noite especial com detalhes que despertem o desejo do seu parceiro. Desde uma lingerie provocante até uma mensagem provocativa durante o dia, as surpresas picantes mantêm o fogo aceso e demonstram que você ainda está cheio de desejo pelo seu parceiro”, aconselha o profissional.

"Por fim, a comunicação é a chave para um relacionamento sexual saudável e satisfatório", destaca Turo. "Conversem abertamente sobre suas necessidades, desejos e fantasias. Estejam dispostos a ouvir e entender o que o outro está dizendo. A honestidade e a compreensão mútua fortalecem a conexão emocional e abrem portas para uma vida sexual incrível”, recomenda o especialista.





O segredo é não deixar que a rotina tire o brilho da vida sexual. Turo recomenda seguir essas dicas e descubrar novas formas de apimentar a relação. Lembre-se de que o mais importante é explorar juntos, com respeito, consentimento e muita diversão. Prepare-se para uma jornada de prazer e intimidade renovados.







