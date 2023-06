Fazer sexo pode ajudar a não contrair a COVID-19, diz estudo

683

(foto: rawpixel.com)

Um estudo feito pela Universidade de Baghdad, no Iraque, mostrou que fazer sexo regularmente pode aumentar a imunidade e proteger contra a COVID-19. A pesquisa foi publicada na revista científica Fertility and Sterility.O levantamento avaliou 16 mil participantes de 33 países e os dividiu em dois grupos. O primeiro praticava sexo, pelo menos, três vezes por mês. Já o segundo fazia com uma frequência menor. Foi observado que 76,6% dos participantes não foram infectados com COVID-19, enquanto no segundo grupo 40,4% das pessoas foram infectadas.Dessa forma, os pesquisadores concluíram que o praticar sexo com maior frequência aumenta a capacidade do sistema imunológico de lidar com patógenos - organismos capazes de causar doenças - e isso explicaria a menor incidência da doença naqueles que tiveram relações sexuais com frequência.No entanto, por ser um estudo observacional, a pesquisa não identificou a causa exata da relação entre a infecção por COVID-19 e o comportamento sexual de voluntários. Por isso, os pesquisadores defendem a análise dos resultados.