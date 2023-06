Cinco dicas para evitar danos no cabelo durante os dias frios

683

(foto: Freepik)

Friozinho começando... É hora de tirar os casacos do armário, saborear bebidas quentes e curtir a temporada de inverno . Mas o clima frio também pode afetar a saúde dos cabelos . O dermatologista especialista em cuidados com os cabelos, Gustavo Martins, elenca dicas para cuidar das madeixas durante essa época do ano. De acordo com o especialista, o frio intenso e a baixa umidade do ar podem causar danos significativos aos fios. "Nossos cabelos ficam mais propensos a ressecamento, opacidade e até mesmo queda durante o inverno", alerta.

Veja as orientações para manter o cabelo saudável mesmo em temperaturas geladas:



Hidratação é a palavra-chave





O frio retira a umidade natural dos fios, tornando-os secos e quebradiços. O dermatologista recomenda investir em produtos de hidratação intensa e fazer tratamentos regulares para repor a umidade perdida. "Máscaras capilares, óleos e condicionadores são grandes aliados nessa batalha contra o ressecamento", destaca.Assim como protege-se a pele do frio com roupas e cremes, os cabelos também precisam de cuidados extras. "Use chapéus, gorros ou lenços para proteger seus fios dos ventos gelados e evitar que eles fiquem expostos ao ar frio por muito tempo", aconselha Gustavo. Além disso, ele recomenda evitar banhos muito quentes, pois a água quente pode ressecar ainda mais os cabelos.Uma dieta saudável e equilibrada é essencial para a saúde dos cabelos, especialmente no inverno. "Certifique-se de incluir alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas, legumes, peixes e nozes. Eles ajudam a fortalecer os fios e a mantê-los saudáveis", explica o especialista.O calor excessivo desses aparelhos pode danificar ainda mais os cabelos no inverno. O dermatologista sugere deixar os fios secarem naturalmente sempre que possível e, quando precisar usar o secador, optar por temperaturas mais baixas.O inverno é uma ótima época para renovar o visual e eliminar as pontas duplas. O especialista recomenda fazer cortes regulares para manter os cabelos saudáveis e estimular o crescimento dos fios.