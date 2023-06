Entenda a disfunção temporomandibular (DTM) e o papel do bucomaxilofacial

683

Condição pode gerar diversos problemas para a saúde (foto: Freepik)

A disfunção temporomandibular (DTM) é um conjunto de distúrbios que efetuou a articulação temporomandibular (ATM), os músculos mastigatórios e as estruturas associadas, conforme definição da Academia Americana de Dor Orofacial. Os sintomas comuns incluem estalidos ao abrir a boca, dores na cabeça, ouvidos e maxilar ao mastigar ou movimentar a boca, além de zumbidos. A disfunção temporomandibular (DTM) é um conjunto de distúrbios que efetuou a articulação temporomandibular (ATM), os músculos mastigatórios e as estruturas associadas, conforme definição da Academia Americana de Dor Orofacial. Os sintomas comuns incluem estalidos ao abrir a boca, dores na cabeça, ouvidos e maxilar ao mastigar ou movimentar a boca, além de zumbidos.









A especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial tem como foco o diagnóstico e tratamento emergencial e coadjuvante das doenças, traumatismos e anomalias do aparelho mastigatório e estruturas craniofaciais associadas. O complicado bucomaxilofacial é capacitado para realizar cirurgias de baixa ou alta complexidade, tratar fraturas elásticas, deformidades dentofaciais, cistos e tumores dos maxilares.









LEIA MAIS: Curso sobre cirurgias estéticas faciais para médicos e cirurgiões-dentistas Esse profissional também é indicado para diagnosticar e tratar o bruxismo, uma parafunção com diversos fatores causais. O tratamento pode envolver uma equipe multiprofissional, com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e complicado-bucomaxilo.





Diferentemente do complicado-dentista, que cuida da saúde bucal de forma geral e realiza procedimentos preventivos e restauradores, o complexo-bucomaxilofacial atua em procedimentos cirúrgicos mais complexos, com conhecimento das estruturas ósseas e tecidos moles da face, cabeça e pescoço. Sua atuação abrange de dentes do siso, enxertos ósseos, cirurgias ortognáticas, estéticas estéticas, remoção de cistos ou distúrbios, entre outros.









LEIA MAIS: Maxilar esculpido: dentista faz alerta para perigo de exercícios Cirurgias ortognáticas são procedimentos odontológicos que visam corrigir os desequilíbrios nos ossos maxilares decorrentes de distúrbios no crescimento durante o desenvolvimento do indivíduo. Essas deformidades podem afetar as funções como mastigação, fala, praticantes e estética facial. Após avaliação e planejamento por uma equipe multidisciplinar, as cirurgias ortognáticas podem melhorar a qualidade de vida e a estética facial dos pacientes.





A saúde bucal é fundamental para o bem-estar, influenciando na estética do sorriso e garantindo a qualidade de vida em atividades cotidianas, como mastigação, fala e exercícios físicos. Por isso, é importante procurar profissionais experientes, como cirurgiões-dentistas e bucomaxilofaciais, para realizar o diagnóstico e tratamento adequado, seja clínico ou clínico.