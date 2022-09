'Maxilar esculpido': dentista faz alerta para perigo de exercícios

AS

Em 2021, o modelo italiano Luca Machesi ficou conhecido por divulgar vídeos em que ensinava os internautas a hipertrofiar a mandíbula por meio de movimentos repetitivos (foto: Instagram/Reprodução)

Uma técnica para definir e demarcar os músculos da região do maxilar, por meio de hipertrofia, viralizou no TikTok e preocupa especialistas da área. O objetivo é aumentar o tamanho da mandíbula para simular os efeitos de uma harmonização facial.





"O objetivo é acentuar o contorno da face com hipertrofia dos músculos da mastigação, em especial o músculo masseter, ocasionando uma maior definição do ângulo da mandíbula, o que confere, de acordo com os padrões estéticos atuais, um aspecto de jovialidade e vitalidade", é o que explica Larissa Valadares, dentista especializada em ortodontia, ortopedia, distúrbios temporomandibulares (DTM) e bruxismo.

Vídeos com as hashtags #jawline (linha da mandíbula), #jawlinecheck (verificação da linha da mandíbula e #jawlineexercise (exercício de mandíbula) acumulam ao todo mais de 1 milhão de visualizações. Em 2021, o modelo italiano Luca Machesi ficou conhecido por divulgar vídeos em que ensinava os internautas a hipertrofiar a mandíbula por meio de movimentos repetitivos. Ele sempre aparecia mordendo objetos de silicone antes e depois, mostrando a hipertrofia do maxilar. À época, o modelo costumava se definir como 'o CEO da jawline'.

Segundo a dentista, essa técnica nada mais é que a realização de movimentos repetitivos de morder determinados tipos de objetos ativando de forma excessiva a musculatura mastigatória. Contudo, apesar de se tratar de um movimento diário que a pessoa faz ao mastigar, esse abrir e fechar da boca com força excessiva e de maneira repetitiva pode trazer danos irreparáveis.





"Os principais danos são sobrecarga de toda a musculatura de cabeça e pescoço (ocasionando dores musculares e cefaleias (dores de cabeça), além de danos às articulações temporomandibulares, como as osteoartrites, perfuração e deslocamento do disco articular", afirma Valadares.





A especialista ressalta que há outras maneiras menos maléficas de se conseguir tal resultado. "Essa definição mandibular pode ser obtida com a harmonização facial utilizando-se o preenchimento de pontos específicos da face com ácido hialurônico. Esta sim é uma técnica já consagrada e segura para obter esse rejuvenescimento facial, mantendo íntegras as demais estruturas da face."

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.