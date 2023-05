Odontofobia: saiba como perder o medo de ir ao dentista

683

Mesmo que a maioria dos procedimentos odontológicos não cause dor, o simples fato de serem examinadas por um dentista faz com que as pessoas tenham receio (foto: renatalferro/Pixabay ) A odontofobia ou medo de dentista acomete muitas pessoas, seja por experiências traumáticas ou até mesmo por pessoas próximas tratarem o dentista como um castigo para as crianças. Mesmo que a maioria dos procedimentos odontológicos não causem dor, o simples fato de serem examinadas faz com que as pessoas tenham receio. Embora exista esse pavor, as idas regulares ao consultório do dentista podem evitar algumas doenças.









As pessoas que têm medo de dentista estão mais suscetíveis a desenvolverem a doença periodontal e até mesmo a perda precoce de dentes. “Não ir ao dentista pode resultar em problemas com a autoestima também. Dentes danificados ou com coloração alterada podem deixar as pessoas inseguras, alguns ficam tão envergonhados com os seus dentes que isso chega a impactar a sua vida pessoal e profissional”, frisam os profissionais do Salão da Boca.

Como vencer o medo de dentista?

Estabeleça uma relação de confiança com seu dentista; Não tenha medo de perguntar; Entenda os avanços da Odontologia; Busque apoio; Peça a alguém para acompanhar você na consulta; Visite o consultório do dentista antes da consulta.