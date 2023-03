Coulrofobia: por que algumas pessoas têm medo de palhaço?

Medo de palhaço? Essa fobia, a coulrofobia, ocorre porque, historicamente, o palhaço tem a fama de personalidade psicopática e fria, o que causa medo (foto: jacqueline macou/Pixabay )

Você já ouviu falar de alguém que tem medo de palhaço? Essa fobia é chamada de coulrofobia, geralmente diagnosticada em crianças de 2 a 7 anos. Cristiane Santos, psicóloga do Núcleo de Atendimento Psicológico e Psicopedagógico da Faculdade Santa Marcelina, explica que esse tipo de trauma , denominado de fobia (medo exagerado de algo ou de alguma situação) é comum, já que os palhaços sempre tiveram um lado obscuro, que desperta em algumas pessoas um medo incontrolável e potencializado pela fantasia do que está "escondido" por trás da maquiagem.“Vale ressaltar a diferença entre medo, síndrome do pânico e fobia. Medo nos faz evitar situações que possam nos prejudicar. Fobia é um medo desproporcional que pode afetar a vida do indivíduo. Já o pânico não tem razão aparente. Pessoas com Síndrome do Pânico têm ataques repentinos desencadeando sintomas físicos e emocionais”, explica a psicóloga.