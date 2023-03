Meu dente quebrou, e agora? Dentista explica causas

(foto: Pixabay)

Durante as festividades de Carnaval, famosos como a cantora Luísa Sonza, o ator João Guilherme e mais recentemente a apresentadora Lívia Andrade, todos passaram por uma situação em comum, quebraram ou “lascaram” um pedaço do dente! As causas? As mais diversas possíveis. A cantora Luiza Sonza, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, explica: "É muito intenso, um pouco cansativo. Em um show eu bati o microfone sem querer e saí até de dente quebrado. Mas é isso, Carnaval é único (risos)”. Já o ator João Guilherme, também durante o carnaval, postou uma foto em seu Instagram com parte do seu dente quebrado, o curioso é que o ator tentou usar super cola para reverter a situação.