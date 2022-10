Dia do Dentista Brasileiro: funções e importância da odontologia

(foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

A cirurgiã-dentista, profissional especialista em saúde bucal Bruna Conde comenta que o papel do profissional odontológico também consiste em desenvolver práticas educativas aos seus pacientes (foto: Arquivo Pessoal)

Na maior parte do mundo, esse dia é comemorado em 3 de outubro, porém, no Brasil, O Dia do Dentista é lembrado também em 25 de outubro. Isso porque, em 1884, foi assinado o decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no país, no Rio de Janeiro e na Bahia. Uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data oficial para a comemoração do Dia do Dentista Brasileiro. saúde bucal deve ser compreendida como parte constituinte e inseparável da saúde geral das pessoas. A cirurgiã-dentista, profissional especialista em saúde bucal Bruna Conde comenta que o papel do profissional odontológico, além de tudo, também consiste em desenvolver práticas educativas ao seus pacientes, dialogando e influenciando na participação e na mudança de comportamento.Bruna Conde explica que a odontologia é muito mais do que apenas tratar uma dor de dente ou uma cárie. "É uma área da saúde humana que consiste em estudar e tratar profundamente do sistema estomatognático, que inclui regiões da face, cavidade bucal, pescoço, musculatura mastigatória, ossos, dentes, tecidos e articulações", diz.- Halitose e estudo da saliva- Ortopedia funcional. Tratamento de má oclusão visando ao equilíbrio dos sistemas e/ou a profilaxia, ou tratamento de distúrbios crânio mandibulares- Estomatologia. Especialidade que faz a profilaxia de doenças próprias da boca e as suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, assim como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam interferir no tratamento odontológico- Odontogeriatria. Prevenção, tratamento, diagnóstico de enfermidades bucais e do sistema estomatognático do idoso- Implantodontia. Especialidade que estuda os enxertos ósseos, com a finalidade de viabilizar a instalação de implantes dentários, da própria cirurgia de instalação desses implantes e das próteses que são confeccionadas sobre estes dispositivos- Patologia bucal. Estudo laboratorial de alterações da cavidade bucal e suas estruturas, visando sempre o diagnóstico final e o prognóstico dessas alterações- Periodontia. Especialidade que cuida das gengivas, trazendo um diagnóstico, estudo, prevenção e tratamento das doenças gengivais e periodontais- Endodontia. Tem como principal objetivo a preservação do dente por meio de diagnóstico, prognóstico, tratamento e o controle de alterações da polpa e tecidos- Dentística- Laserterapia- Odontologia do sono