Cannabis medicinal melhora a qualidade de vida de adultos com autismo

(foto: Freepik/jcomp)

Adultos com autismo relataram melhorias significativas na qualidade de vida após o uso de cannabis medicinal , de acordo com um novo estudo publicado na revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology.Pesquisadores do Imperial College em Londres, na Inglaterra, conduziram o novo estudo para expandir o pequeno, mas crescente corpo de evidências sugerindo que a cannabis pode ajudar a tratar os sintomas do autismo. Algumas pesquisas anteriores relataram que os extratos de cannabis com uma alta proporção de CBD para THC podem ajudar a melhorar os resultados comportamentais de crianças com autismo, mas outros estudos sugeriram que o óleo de THC puro pode ser o tratamento mais ideal."Os medicamentos à base de cannabis (CBMPs) foram identificados como uma nova terapêutica promissora para sintomas e comorbidades relacionadas ao transtorno do espectro do autismo (TEA)", explicam os autores do estudo. "No entanto, há uma escassez de evidências clínicas de sua eficácia e segurança".O programa de maconha medicinal do Reino Unido pode ser extremamente limitado, mas permite que os médicos prescrevam cannabis medicinal como tratamento para sintomas de TEA. Usando dados do Registro Médico de Cannabis do Reino Unido, os pesquisadores do Imperial College identificaram 74 pacientes com TEA que usavam legalmente produtos de cannabis medicinal para tratar seus sintomas. Alguns desses pacientes usaram extratos sublinguais, enquanto outros fumavam ou vaporizavam flores, e a maioria estava usando CBMPs com concentrações mais altas de THC.Os autores do estudo pediram a cada sujeito para completar uma variedade de escalas de avaliação padrão ao longo de seis meses. Usando essas escalas, os indivíduos acompanharam seus níveis de ansiedade qualidade do sono e qualidade de vida relacionada à saúde durante o período do estudo. Os indivíduos também preencheram uma avaliação adicional onde relataram "a mudança nas limitações de atividade, sintomas, emoções e qualidade de vida geral" desde que começaram a usar cannabis.No geral, a maioria dos pacientes relatou melhorias significativas na qualidade de vida após o uso de maconha medicinal. Os indivíduos também experimentaram uma melhora significativa na qualidade do sono durante todo o período de estudo de seis meses, o que é especialmente importante, uma vez que os adultos com TEA são mais propensos a sofrer transtornos comórbidos do sono. Melhorias nos níveis de ansiedade foram observadas por até três meses, mas esses sintomas retornaram após seis meses. Os pesquisadores acreditam que essa mudança inesperada pode ser devido a uma limitação do projeto deste pequeno estudo.As melhorias gerais na qualidade de vida foram tão poderosas que muitos pacientes foram capazes de diminuir o uso de medicamentos prescritos. Um terço dos pacientes conseguiu reduzir o uso de benzodiazepínicos potencialmente viciantes, e um quarto reduziu o uso de neurolépticos comumente usados para tratar a irritabilidade. Essas descobertas confirmam muitos outros estudos de pesquisa que demonstram que a cannabis medicinal pode servir como uma alternativa segura e eficaz aos medicamentos depressores viciantes ou opioides."Nesta primeira experiência publicada de resultados clínicos em pacientes adultos com TEA tratados com CBMPs, houve melhorias associadas na qualidade de vida geral relacionada à saúde, além de resultados específicos de sono e ansiedade", concluíram os pesquisadores. "Além disso, houve redução na administração de medicamentos concomitantes, alguns dos quais estão associados a eventos adversos graves com uso prolongado. Os CBMPs foram bem tolerados pela maioria (81,1%) dos pacientes.""Esses resultados devem ser interpretados dentro do contexto das limitações do desenho do estudo, e a causa não pode ser determinada", alertam os autores do estudo. "No entanto, fornece justificativa científica para uma avaliação mais aprofundada no contexto de ensaios clínicos randomizados, ao mesmo tempo em que fornece orientação para a prática clínica nesse ínterim", concluíram.