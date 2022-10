Especialistas em cannabis medicinal discutem impactos de resolução do CFM

(foto: Kindel Media/Pexels)

Para esclarecer a Resolução nº 2324/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM) , anunciada em 14 de outubro, que impactou a classe médica na última semana, será realizada uma mesa redonda com médicos pioneiros na prescrição de cannabis medicinal no país, bem como advogados especializados nesse setor, nesta terça-feira (25/10), às 19h30.Ao vivo, online e gratuito, o encontro é direcionado a todos os interessados no tema, desde profissionais da saúde e pacientes, até o público em geral. Além de abordar a situação com embasamentos científicos e técnicos, os profissionais irão compartilhar suas visões e expertise no assunto para elucidar sobre os benefícios da cannabis medicinal aos pacientes de diversas patologias, com o intuito de promover os avanços que esse tipo de tratamento merece no Brasil, rompendo preconceitos.Ressaltarão ainda que, mesmo com o anúncio da medida, nada muda na prática e os pacientes poderão continuar o tratamento com canabinoides e não apenas um dos canabinoides, o CBD, como prevê a nova regulamentação. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.Sabe-se que esse tipo de tratamento já é algo muito avançado em outros países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha, importante a milhares de pacientes no mundo todo tratados com os canabinoides da planta. Na mesa redonda, os especialistas irão explicar por que anúncios como esse atrapalham a sociedade como um todo de avançar, reforçando preconceitos, e inibindo a atuação de novos médicos que buscam ingressar nessa área.Hoje, menos de 4% dos médicos no Brasil já prescreveram cannabis medicinal. Essa situação torna-se ainda mais grave se considerado que, segundo a Anvisa, 15 milhões de brasileiros podem ser beneficiados com tratamentos à base de cannabis. Entre eles, pacientes com diversas doenças, tais como autismo Alzheimer , dores crônicas, doenças oncológicas, depressão insônia e muitas outras. Além disso, tais resoluções geram dúvidas a inúmeros pacientes que já se beneficiam do tratamento, que ainda é pouco acessível e muito caro a quem quer utilizá-lo, por conta de todos esses empecilhos, como a desinformação e a legislação ultrapassada."Esperamos atingir o máximo de pessoas com informações ricas, esclarecedoras e baseadas em evidências científicas, para que anúncios como esses não nos calem, não tirem nossa liberdade como médicos, e não nos impeçam de fazer o que mais almejamos, que é curar e tratar pessoas, a nossa missão profissional e de vida", explica uma das participantes do debate, Ailane Araújo, pioneira em cannabis medicinal no Brasil e fundadora do Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide e Integrativa (NDMCI).

De 19h30 às 21h30

Ao vivo, online e gratuito

