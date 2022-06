Cárie é transmissível? Posso pegar pelo beijo? Cirurgião-dentista explica

"Presença de micro-organismos é necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento das lesões de cárie", diz o cirurgião-dentista Flávio Pinheiro (foto: Reprodução/Pixabay) Muita gente tem dúvida se as cáries podem ser transmissíveis. Algumas pessoas, inclusive, se preocpam se podem adquirir pelo beijo caso o companheiro ou companheira tenha o problema nos dentes. O cirurgião-dentista Flávio Pinheiro explica se é possível ou não "contrair" cáries de outra pessoa.









"A lesão de cárie é observada apenas quando há um desequilíbrio no meio, favorecendo a acidificação do biofilme dentário em decorrência do metabolismo dos carboidratos da dieta por micro-organismos residentes. Logo, não é razoável descrever a cárie como uma doença transmissível porque os seres humanos não têm a opção de possuírem uma cavidade bucal livre de microorganismos", define.

Desse modo, Pinheiro ainda pondera que a presença de micro-organismos é necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento das lesões de cárie.





Já pode ficar mais tranquilo para paquerar, pelo menos quanto a essa dúvida. Entretanto, são inúmeras outras preocupações a se considerar nessas horas, fique ligado/ligada!