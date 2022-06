Sete erros comuns na higienização e conservação dos alimentos

É comum pensar que uma infecção alimentar foi causada por algo consumido fora de casa. Porém, a principal causa de contaminação é a cozinha (foto: congerdesign/ Pixabay ) Quando a saúde está debilitada por conta de uma infecção alimentar, é comum pensar que foi causada por algo consumido fora de casa. Porém, a principal causa de contaminação é a cozinha. A doutora em microbiologia e professora do curso de biomedicina da Universidade Positivo (UP), Giovana Carolina Bodnar, explica quais são os erros comumente cometidos na cozinha e como evitá-los.

1 - Higienizar alimentos consumidos crus apenas com água



Giovana ensina que o correto é fazer a higienização das frutas, legumes e verduras com uma solução clorada, seguindo alguns passos. “Deve-se retirar as partes estragadas e machucadas, lavar em água corrente e colocar de molho na solução por 10 minutos.



Depois, é preciso enxaguar novamente em água corrente e deixar os alimentos secarem naturalmente antes de guardá-los”, aponta.



Para o preparo da solução clorada, dilua uma colher (sopa) de água sanitária comercial, que tenha entre 2% e 2,5% de cloro ativo, em um litro de água.





2 - Não lavar as mãos adequadamente antes de manipular os alimentos



É necessário lavar muito bem as mãos para que elas É necessário lavar muito bem as mãos para que elas não transmitam bactérias para os alimentos que estão sendo preparados. “O correto é lavá-las com água e sabão, por pelo menos 20 segundos, também entre os dedos e embaixo das unhas, que são partes nem sempre lembradas na higienização das mãos”, explica a microbiologista.





3 - Lavar o frango e outras carnes



Segundo Giovana, ao serem lavados, as bactérias presentes nesses alimentos podem espirrar e se espalhar para outras superfícies próximas à pia, contaminando esses locais. “Recomenda-se não lavar pois, no momento do cozimento, as bactérias que podem causar alguma intoxicação alimentar serão eliminadas pelas altas temperaturas”, ressalta.





4 - Não guardar alimentos no local adequado da geladeira



A especialista ressalta que, na maioria das geladeiras, a temperatura varia entre os compartimentos do eletrodoméstico, sendo importantíssimo armazenar cada tipo de alimento no local recomendado. “Os alimentos frescos e os que já foram cozidos necessitam de temperaturas mais baixas para serem bem conservados, por isso, devem ficar nos locais mais frios da geladeira, como as prateleiras mais altas e as gavetas. Além disso, deve-se atentar ao tempo de armazenamento de alguns alimentos”, alerta a professora, que recomenda não manter carnes e frios além de três dias, alimentos consumidos crus por mais de uma semana, e leite por mais de cinco dias dentro da geladeira.





5 - Não colocar comida ainda quente na geladeira



O costume de esperar a comida esfriar antes de colocá-la na geladeira pode ser arriscado, conforme aponta a microbiologista. “Existem bactérias que se proliferam em temperaturas um pouco mais altas, por volta dos 30°C. Por isso, após a refeição, se os alimentos continuarem no fogão, pia ou balcão, a temperatura cai aos poucos até atingir uma condição ideal para a multiplicação dessas bactérias”, comenta Giovana, que aconselha guardar a comida imediatamente após o fim da refeição.





6 - Não trocar ou higienizar regularmente os panos de prato e esponjas



Panos de prato e esponjas que não estejam limpas são locais ideais para alojamento e reprodução de bactérias presentes no ambiente. “Ao utilizar esses itens na lavagem e secagem de louças, as bactérias que podem causar intoxicação alimentar são transferidas para os



A professora recomenda a troca da esponja pelo menos uma vez na semana e, para higienizá-la, sugere duas opções. “Coloque uma panela com água no fogão e, quando começar a ferver, deixe a esponja de três a quatro minutos na água.



Também é possível preparar uma solução com um litro de água e duas colheres (sopa) de água sanitária comercial, deixando a esponja por dez minutos na solução”, recomenda. Panos de prato e esponjas que não estejam limpas são locais ideais para alojamento e reprodução de bactérias presentes no ambiente. “Ao utilizar esses itens na lavagem e secagem de louças, as bactérias que podem causar intoxicação alimentar são transferidas para os alimentos consumidos ”, alerta.A professora recomenda a troca da esponja pelo menos uma vez na semana e, para higienizá-la, sugere duas opções. “Coloque uma panela com água no fogão e, quando começar a ferver, deixe a esponja de três a quatro minutos na água.Também é possível preparar uma solução com um litro de água e duas colheres (sopa) de água sanitária comercial, deixando a esponja por dez minutos na solução”, recomenda.





7 - Não higienizar pia e geladeira corretamente e com frequência





Giovana lembra que a pia e toda a bancada devem ser higienizadas sempre que houver manipulação de alimentos nessas áreas, além de realizar a limpeza da geladeira ao menos uma vez por mês.



“Para uma higienização efetiva da parte interna, deve-se esvaziar a geladeira e verificar a data de validade e a qualidade dos alimentos. Em seguida, é preciso retirar as prateleiras e lavar o interior do eletrodoméstico com água e detergente neutro, com o auxílio de uma esponja limpa, e enxaguar com um pano úmido até retirar todo o sabão. Por fim, é necessário secá-la com um pano seco e limpo”, salienta.



Giovana finaliza explicando que para lavar a parte externa da geladeira também devem ser utilizados água e detergente neutro, porém, a secagem deve ser feita naturalmente.