Comida congelada: o processo mantém os alimentos saudáveis e seguros?

(foto: Ella Olsson/Unsplash)





Alimentos congelados são saudáveis?





"Diferentemente do que muitos imaginam, o processo de congelamento das refeições não faz com que elas percam vitaminas e minerais. Pelo contrário, esse procedimento garante sua saudabilidade por muito mais tempo, uma vez que interrompe a atividade no interior dos alimentos , fazendo com que os nutrientes durem mais. Outro aspecto interessante dos pratos é a praticidade. Se você tem alimentos prontos no freezer, vai comer melhor porque tem mais diversidade e opções pra compor suas refeições".





E o sabor, como fica no processo de congelamento?





"O congelamento é uma forma eficiente de manter sabor e textura. Esse método permite que as características dos alimentos sejam preservadas, sem nenhum prejuízo nesse sentido. Além disso, é importante se ater às técnicas de preparo. Cada alimento (carnes, legumes e verduras) têm tempos de cozimento e armazenamento diferentes, então garantir que o fabricante - seja em processo industrial ou artesanal - saiba como preparar cada item, garantirá a qualidade final da refeição".



Quais são os melhores tipos de embalagem?



"Embalagens plásticas estilo saquinho, de preferência as que são livres de BPA, são ótimas aliadas, pois com elas é possível eliminar todo o ar no recipiente, impedindo que fungos e bactérias se proliferem. Além disso, garantem a textura e a aparência dos alimentos ."



Como devo armazenar alimentos congelados em casa?

"O armazenamento adequado é bem importante. Para isso, você deve seguir as instruções no rótulo, além de sempre se atentar aos prazos de validade. Também é importante nunca descongelar e congelar novamente. Uma dica interessante é organizar o freezer de modo a deixar na frente o que vai vencer primeiro. E é sempre fundamental deixar o ar circular dentro do freezer para que o congelamento não seja prejudicado."







Cada vez mais os consumidores têm buscado praticidade no dia a dia, principalmente na cozinha. Entre 2015 e 2020, a procura por refeições prontas cresceu 33% em todo o mundo e estima-se um crescimento de mais 27% nos próximos anos, segundo a Euromonitor Internacional. Com essa mudança no consumo, surgem novas preocupações, como a saudabilidade desses alimentos, principalmente os congelados.