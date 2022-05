Número de brasileiros que se dizem felizes caiu, diz Ipsos

(foto: Luis Galvez/Unsplash)



A nova pesquisa “Global Happiness 2022” , realizada pela Ipsos em 30 países, revela que os brasileiros ficaram menos felizes com o passar dos anos. Segundo a comparação da série histórica da mesma pesquisa feita em anos anteriores, no ano de 2013 cerca de 81% dos entrevistados do Brasil afirmaram que se consideravam “muito” ou “bastante” felizes. No final de 2021, esse índice caiu para apenas 63%.





Considerando a média global com os 30 países pesquisados, o Na outra ponta, os números mais baixos foram identificados na Turquia (42%), na Argentina (48%) e na Hungria (51%).Considerando a média global com os 30 países pesquisados, o nível de felicidade está em 67%, o que representa 10 pontos percentuais abaixo do que era em 2011 e 2013 (77%).





Fonte da felicidade



A pesquisa questionou, ainda, quais motivos levam os entrevistados a se sentirem felizes. Em todo o mundo, 90% mencionaram “saúde física e bem-estar”; 89% assinalaram “saúde mental e bem-estar”; e “minhas condições de vida (acesso à moradia, comida, água e saneamento básico)” também citada por 89%.





No recorte brasileiro, os dados mudam um pouco. Na lista de principais causadores de felicidade, os dois primeiros motivos se invertem se comparado com as médias globais: “saúde mental e bem-estar” aparece em primeiro (92%), seguido por “saúde física e bem-estar” (90%).



No entanto, a grande diferença entre os brasileiros está no terceiro motivo, um empate entre “sentir-me no controle da minha vida” e “sentir que minha vida tem sentido”, ambos mencionados por 80% dos entrevistados brasileiros.



Sobre a pesquisa

Entre 19 de novembro e 3 de dezembro de 2021, a Ipsos entrevistou de forma on-line 20.504 pessoas, sendo aproximadamente 1.000 no Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.



Além do Brasil, integram a pesquisa: Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, China , Colômbia, Singapura, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Peru, Polônia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia e Estados Unidos.

A Ipsos é uma empresa de pesquisa de mercado independente, presente em 90 mercados. A companhia, que tem globalmente mais de 5.000 clientes e 18.130 colaboradores, entrega dados e análises sobre pessoas, mercados, marcas e sociedades para facilitar a tomada de decisão das empresas e das organizações.