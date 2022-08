Manual ensina habilidades básicas para pessoas com autismo

O manual ensina procedimentos que podem auxiliar pais e profissionais no ensino de crianças com autismo ou outros transtornos do desenvolvimento, que não falam ou que se comunicam pouco (foto: Hatice EROL/ Pixabay ) A literatura científica vem mostrando bons resultados de intervenções comportamentais intensivas para o tratamento do autismo, conhecidas no Brasil como “tratamento ABA”. Para auxiliar pais e profissionais que acompanham crianças com o transtorno, a psicóloga e doutora em educação especial Camila Gomes elaborou o manual de “Ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo”.





Doutora em educação especial, Camila Gomes diz que o contato visual é uma habilidade simples, requisito para processos mais elaborados (foto: Daniel Augusto Ferreira e Santos/Divulgação) Os procedimentos de ensino são descritos por meio de ilustrações didáticas, que podem auxiliar pais e profissionais no ensino de crianças com autismo ou outros transtornos do desenvolvimento , que não falam ou que se comunicam pouco, em idades entre um e seis anos. Por meio do registro das atividades, o educador poderá verificar o progresso da criança.



Os protocolos auxiliam no desenvolvimento de aptidões e ajudam a ampliar a capacidade cognitiva e a linguagem, favorecendo a interação.

AS habilidades básicas

A terapeuta ocupacional Analice Silveira diz que por meio do registro das atividades, o educador poderá verificar o progresso da criança



"Por exemplo, o contato visual é uma habilidade simples, requisito para processos mais elaborados, como falar ou interagir socialmente”, explica Camila, pós-doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e docente da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.



As habilidades básicas descritas na obra são: habilidades de atenção, imitação, linguagem receptiva, linguagem expressiva e pré-acadêmicas. Elas consistem em comportamentos simples e iniciais, que por sua vez são requisitos para aprendizagens mais complexas.





Outro livro de destaque das autoras lançado pela Appris é "Ensino de habilidades de autocuidados para pessoas com autismo". As habilidades de autocuidados constituem-se em um conjunto de comportamentos necessários às atividades que envolvem tarefas simples, como tomar banho, escovar os dentes ou alimentar-se."São importantes para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e para a independência", observa Camila.





O material apresentado nos dois manuais, em sua totalidade, foi desenvolvido e testado pela equipe de profissionais do Desenvolvimento Humano, instituição brasileira especializada no atendimento a pessoas com autismo.