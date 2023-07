683

Na busca por uma vida equilibrada e repleta de energia, a alimentação desempenha um papel fundamental. Uma solução prática e saborosa são as Na busca por uma vida equilibrada e repleta de energia, a alimentação desempenha um papel fundamental. Uma solução prática e saborosa são as marmitas saudáveis . Essas refeições balanceadas têm conquistado cada vez mais as pessoas que desejam abrir mão dos fast foods, das refeições de restaurantes ou de lanchonetes, à procura de benefícios para o corpo, a mente e, claro, o próprio bolso.





Em meio à correria do dia a dia, encontrar tempo para planejar as refeições diárias pode ser um verdadeiro desafio.





A professora Jordana Felipe, de 29 anos, e o motorista de transporte coletivo Douglas de Oliveira, de 33, encontraram, nas marmitas, uma solução prática e benéfica para esse problema. E o que começou, há sete anos, como uma simples rotina de alimentação saudável transformou-se em um hábito de sucesso.





A partir das próprias experiências, o casal criou um perfil no Instagram (@apart_702b) para compartilhar o cotidiano, com dicas de decoração, viagens, receitas de refeições saborosas e nutritivas e sugestões de como se manter saudável. Com quase 300 mil seguidores, eles se tornaram referência em alimentação vigorosa e inspiração para muitos que buscam uma vida mais equilibrada.





Quando começaram a adotar as marmitas como opção para as refeições, os influenciadores buscavam orientações em vídeos do YouTube sobre como prepará-las. Atualmente, contam com o auxílio de um nutricionista para definir as quantidades adequadas de cada alimento a ser incluído nas marmitas e nas demais refeições do dia. Vale ressaltar que, depois de prontas, eles apenas armazenam as marmitas na geladeira — em um pote de vidro com uma tampa de vedação.





escolha do cardápio semanal é feita de forma criteriosa pelo casal. Eles selecionam duas proteínas diferentes, além de dois carboidratos e também incluem feijão, legumes variados e folhagens para as saladas no pote. Aos sábados, eles planejam a organização entre esses alimentos para montar o cardápio da semana, alternando as opções para proporcionar variedade e equilíbrio nutricional. "Montamos nosso cardápio de forma a ser uma combinação para segunda, quarta e sexta, e outra para terça e quinta, e aí alternamos essas combinações."





A professora explica que a decisão de preparar as marmitas surgiu devido à falta de tempo em suas agendas. Inicialmente, em 2016, quando Jordana estava estudando para concursos, ela percebeu que dedicava grande parte do seu dia à cozinha. Com a entrada dela na Secretaria de Educação (SEEDF), a rotina agitada no horário do almoço levava o casal a gastar muito dinheiro comendo fora e, consequentemente, consumindo refeições de qualidade duvidosa. "A adoção das marmitas trouxe uma melhoria significativa na qualidade da alimentação, além de economia financeira. Agora, investimos somente o necessário para preparar as marmitas, os lanches, as saladas no pote e as frutas da semana", afirma Douglas.









O casal Jordana e Douglas entrou na onda das marmitas e hoje segue uma rotina de alimentação saudável Arquivo pessoal

Ao serem questionados se esse formato de alimentação melhorou a rotina diária, a resposta de Jordana e Douglas é unânime. "Sim, com certeza! O tempo que seria gasto na cozinha agora é dedicado a outras atividades, incluindo momentos de lazer. A preocupação diária em decidir o que comer e como se alimentar foi minimizada, uma vez que já temos as refeições prontas para levar ao trabalho.”

CONCEITO FIT

Eduardo Repezza, de 44 anos, é nutricionista e enfatiza que o termo "fit" é usado como marketing para associar as marmitas a emagrecimento e saúde. "Esse tipo de marmita fit é geralmente destinado a atletas. Eles precisam seguir uma alimentação restrita em carboidratos ou rica em proteínas e assim por diante. É importante esclarecer que esse termo não se refere a um produto popular, ele foi utilizado apenas como um termo de marketing para associar a percepção de emagrecimento e saúde", explica. "Uma marmita fitness é uma marmita saudável."





Aline Maboni, nutricionista e especialista em emagrecimento e comportamento alimentar, ressalta que, se você não tem tempo de preparar as refeições em casa, é importante procurar por uma empresa de confiança para fornecer as marmitas. Vale a pena buscar indicação de outros consumidores, verificar se ela coloca a data de fabricação e a data de validade, e observar a aparência e o armazenamento da comida.





A nutricionista aconselha ainda evitar marmitas fabricadas há mais de 30 dias; escolher, no cardápio, opções balanceadas com carboidrato e proteína, além de verduras na composição da refeição. Uma boa opção é a composição: carboidratos, carnes, verduras/legumes e grãos.





Afinal, quais são os benefícios?

De acordo com Aline Maboni, nutricionista e especialista em emagrecimento e comportamento alimentar, consumir marmitas fitness pode proporcionar três benefícios significativos:





1- Praticidade para pessoas com uma rotina agitada, que não conseguem preparar refeições diariamente, além de ajudar a economizar tempo e dinheiro. Com o valor pago por uma ou duas refeições em alguns lugares, é possível preparar marmitas para a semana inteira, incluindo almoço e jantar.





2- Planejamento e organização alimentar, permitindo que se siga uma dieta alinhada com os objetivos individuais. Por exemplo, para aqueles que desejam emagrecer, ter uma refeição pronta e congelada na geladeira evita recorrer a entregas de comida, quando se está cansado, após o trabalho. Para quem busca ganho de massa muscular, é possível controlar a quantidade correta de comida prescrita e calculada, evitando excessos ou até mesmo comer menos do que o necessário.





3- A vantagem das marmitas está na praticidade e no conhecimento sobre os ingredientes utilizados e a forma de preparo. Ao comer fora, muitas vezes não sabemos o que foi usado nem como os alimentos foram higienizados/preparados.

A seleção de bons ingredientes

• Boas fontes de carboidratos: arroz, arroz integral, macarrão integral, mandioca, batata baroa, batata-doce, batata-inglesa (purê).





• Proteínas magras: patinho moído, peito de frango, alcatra, contrafilé.





• Legumes e verduras: cenoura, vagem, ervilha, brócolis, milho, couve-flor, beterraba.





• Folhas verdes, como alface, rúcula, agrião e acelga, porém não são indicadas para congelamento (em casa), assim como abobrinha, chuchu e outros vegetais que liberam água após o congelamento e perdem suas características organolépticas (propriedades sensoriais do ser humano, como visão, olfato, paladar e tato).





Fonte: Aline Maboni, nutricionista e especialista em emagrecimento e comportamento alimentar