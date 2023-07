A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que a substância aspartame - utilizada para adoçar a Coca Zero - é " possivelmente cancerígena ", em comunicado oficial feito na noite desta quinta-feira (13/7). No entanto, o parâmetro de consumo considerado seguro para seres humanos foi mantido. Segundo estudos da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (Iarc), para não ter risco de desenvolver tumores, é seguro manter uma ingestão diária aceitável (veja mais abaixo).

Substância da Coca Zero pode ser classificada como cancerígena pela OMS

A Iarc afirmou que vai continuar monitorando novas evidências e incentivando grupos de pesquisa independentes a desenvolverem estudos adicionais sobre os efeitos da substância. "As evidências limitadas de carcinogenicidade em seres humanos e animais e as evidências limitadas de mecanismos de como a carcinogenicidade pode ocorrer destacam a necessidade de mais pesquisas para aprimorar nossa compreensão sobre se o consumo de aspartame representa um risco carcinogênico", pontuou Mary Schubauer-Berigan, da Iarc.

A sugestão da Iarc, órgão da OMS, é que sejam ingeridos de 0 a 40 miligramas por quilo de peso corporal - levando em consideração que cada lata de refrigerante diet tem entre 200 a 300 miligramas de aspartame. Assim, se uma pessoa tem 70 quilos, ela deve beber até 2,8 mil miligramas de aspartame, o que, segundo a OMS, corresponde a nove a 14 latas de refrigerante diet por dia para se manter livre de câncer - isso se ela não comer mais nenhum tipo de adoçante na dieta alimentar do dia.





Veja: Por que OMS não mudou limite diário de aspartame apesar de preocupações com câncer

A quantidade pode parecer grande, mas, no Brasil, também é difundindo a venda desses refrigerantes "zero" em garrafas de dois litros. A Coca afirma que há 12 miligramas de aspartame em cada 100 mililitros do refrigerante.