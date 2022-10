Carboidrato é aliado da alimentação saudável e não vilão

Arroz, macarrão e batata são fontes de carboidratos. O segredo é comer com equilíbrio (foto: congerdesign/Pixabay)





A baixa ingestão de calorias não é uma prática sustentável no dia a dia e nem para processos de emagrecimento. “Dimunir calorias de modo excessivo pode gerar dores de cabeça, mal-estar, perda de massa muscular e até comprometimento da imunidade", alerta a nutricionista.



Isabel Xavier destaca que "quando uma pessoa adota pouquíssimas calorias na sua rotina é preciso estar acompanhada por especialistas, pois ao retomar a ingestão de determinados alimentos pode ganhar peso de forma abrupta pelo comprometimento do metabolismo energético do corpo", avisa.



Benefícios do carboidrato:





Contribui com a concentração

Auxilia no ganho e manutenção de massa muscular

Ajuda na prática de atividades de força

Contribui para o equilíbrio do metabolismo energético e, consequentemente, bom funcionamento do organismo.

Para a nutricionista, uma rotina ideal de alimentação é aquela que prioriza a saúde do corpo de dentro para fora. “Uma dieta saudável e sem restrições deve contar com os três principais macronutrientes para o bom funcionamento do corpo humano: carboidratos, proteínas e gorduras. A restrição de qualquer um desses fatores pode gerar um desequilíbrio ao organismo, que precisa criar alternativas para manter seu pleno funcionamento”, acrescenta a especialista.



Salvo, claro, por restrição médica diante de um diagnóstico.





Com a popularidade de dietas low-carb, ou restritivas, o carboidrato ficou conhecido como vilão e prejudicial à saúde. Porém, se trata de um dos principais substratos para a garantia de uma alimentação saudável e balanceada. “O carboidrato é uma rica fonte de energia e faz muito bem ao organismo quando consumido de maneira equilibrada. Todo excesso é prejudicial", afirma Isabela Xavier, nutricionista e coordenadora de nutrição da Mombora, indústria de alimentos com ingredientes 100% naturais e nativos do bioma brasileiro.