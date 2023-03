Saiba como o Intestino é responsável por até 90% do hormônio da felicidade

Com um estilo alimentar saudável, é possível contribuir para a saúde intestinal (foto: Freepik)

Para Juliana muitas pessoas acionam seu sistema intestinal, pela relação cérebro - intestino (foto: Reprodução/Divulgação)

A serotonina, hormônio que nos proporciona felicidade, está muito relacionada ao nosso trânsito intestinal. Afinal, 90% dela é produzida no intestino. Ou seja, esse órgão tem uma relação direta com o cérebro e se não estiver funcionando bem, afeta diretamente o humor e pode causar oscilações comportamentais, estresse e ansiedade.Um exemplo prático citado pela Dra. Juliana Carvalho, que atua como nutricionista, é pararmos para analisar e notar que, em uma situação tensa, muitas pessoas acionam seu sistema intestinal, pela relação cérebro - intestino. Além disso, a nutricionista comenta que sintomas como tristeza, depressão, ansiedade, desinteresse em atividades, alterações de apetite e sono podem estar relacionados com as alterações intestinais."Nosso intestino é responsável por entre 70% e 90% da produção de serotonina, neurotransmissor conhecido como hormônio do bem estar, do prazer. A microbiota também é responsável pela produção de um neurotransmissor chamado GABA, que ajuda a controlar sentimentos de medo e ansiedade", explicou."Se há alterações intestinais, há uma redução na produção de serotonina e, consequentemente, afetará seu humor. Fique atento: frequência de evacuação, formato, cor, odor e consistência de fezes, sintomas como excesso de gases, distensão abdominal, digestão e inchaço. São sinais que podem nos direcionar para entender como está a sua microbiota e saúde intestinal", completou.A nutricionista reforça que, para que corra tudo bem, a alimentação é um dos pontos que mais merece atenção. Segundo a Dra. Ju Carvalho, uma microbiota saudável é o reflexo do seu estilo de vida. Ela reforça que, com um estilo alimentar saudável, é possível contribuir para a saúde intestinal e, consequentemente, com o humor."A mudança alimentar é um dos fatores principais. Variedade de alimentos, dieta rica em nutrientes e polifenóis - chás, frutas e legumes -, consumo adequado de fibras, prática de atividade física e hidratação são fundamentais. Alimentos ricos em triptofano, como ovo, nozes, leguminosas e cacau podem ajudar na produção de serotonina. Ou seja: você é o que você come. A sua alimentação pode ser tornar uma forte aliada no tratamento da depressão", concluiu.