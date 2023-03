Nutricionista ensina como avaliar rótulos de produtos saudáveis

Quem nunca parou em frente a uma prateleira e gastou alguns minutos na escolha do produto tentando entender o rótulo que atire a primeira pedra (foto: Alexa/Pixabay ) Diante de tantas opções nas prateleiras, fica difícil escolher aquela que vai ajudar em uma alimentação mais equilibrada. Por isso, entender as informações que estão nos rótulos é essencial na hora da escolha. Para ajudar nesta tarefa, a nutricionista Fernanda Monteiro, parceira da Campo Largo, preparou um guia que explica de forma simples os ingredientes utilizados na produção de bebidas e como eles aparecem nas embalagens.





Pensando nisso, Fernanda Monteiro explica o significado dos principais componentes indicados nas embalagens de bebidas consideradas saudáveis a fim de auxiliar quem deseja fazer compras mais consciente.





Potássio: ele é um dos sais minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo, auxiliando na saúde cardiovascular, circulação sanguínea e no controle da ele é um dos sais minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo, auxiliando na saúde cardiovascular, circulação sanguínea e no controle da hipertensão . “É uma ótima fonte de energia e pode ajudar, inclusive, na prevenção de dores como cãibras”, comenta a nutricionista.

Magnésio: mineral importante e bastante benéfico ao corpo, ajuda no alívio de dores musculares e azia, na prevenção da osteoporose e consegue controlar os níveis de açúcar presentes no sangue. “O magnésio consegue, até mesmo, melhorar o nosso humor. Ele está relacionando com a produção de serotonina, um neurotransmissor que ajuda a diminuir a ansiedade e a controlar as oscilações de humor”, relata Fernanda.





Fósforo: segundo mineral em maior quantidade no corpo humano, o fósforo atua no metabolismo muscular e no sistema nervoso. “Um adulto saudável deve consumir cerca de 700mg do mineral por dia”, alerta a profissional. Isso porque, a falta do fosforo no organismo pode causar problemas como dores ósseas, taquicardia, segundo mineral em maior quantidade no corpo humano, o fósforo atua no metabolismo muscular e no sistema nervoso. “Um adulto saudável deve consumir cerca de 700mg do mineral por dia”, alerta a profissional. Isso porque, a falta do fosforo no organismo pode causar problemas como dores ósseas, taquicardia, perda de memória e problemas metabólicos.





Manganês: ajuda a regular o metabolismo e a controlar a glicose no sangue, mantendo o índice glicêmico estável. “De maneira indireta, é um ótimo aliado para evitar o surgimento de problemas cardiovasculares”, explica Fernanda. O mineral também ativa as enzimas do corpo, responsáveis pelo crescimento de toda a estrutura óssea do corpo humano, e auxilia na absorção de nutrientes, como a vitamina E.





Fibras alimentares: elas auxiliam na manutenção da flora intestinal, diminuem a absorção do elas auxiliam na manutenção da flora intestinal, diminuem a absorção do colesterol , de gorduras e açúcares, não fornecem calorias e causam sensação de saciedade prolongada.







Vitamina E: nutriente com ação antioxidante e anti-inflamatória, impedindo o envelhecimento precoce das células do corpo. “A Vitamina E também tem uma ação protetiva, prevenindo o aparecimento de rugas e diminuindo o risco de desenvolver doenças, como câncer e Alzheimer”, ressalta a especialista.





Vitamina C: são diversos os benefícios que a são diversos os benefícios que a vitamina C proporciona, desde o reforço a imunidade e o combate do envelhecimento da pele, até o combate ao estresse e a melhora do bom humor.





“Sempre que as informações não estiverem de maneira tão clara no rótulo, vale entrar na internet e conferir o significado antes de levar o produto para casa. É uma forma de garantir que a bebida ingerida atenda as necessidades de quem está comprando”, indica a nutricionista.



Fernanda Monteiro ainda comenta que, quando o produto é voltado, de fato, para uma alimentação equilibrada, fica mais fácil de entender as informações nutricionais. “Quando o produto tem essa proposta, ele já traz nomenclaturas conhecidas pelo público que pratica hábitos mais saudáveis, além de ser termos que o público mais leigo também tem afinidade".