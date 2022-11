Curso sobre cirurgias estéticas faciais para médicos e cirurgiões-dentistas

Thiago Marra, médico e cirurgião plástico, promove a terceira edição Rino Experience Day (foto: Freepik/Divulgação)

A procura por cirurgias estéticas faciais cresceu 300% nos últimos 5 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), prevendo movimentar US$ 35,7 bilhões até o ano de 2023.

Além da harmonização facial, as cirurgias na pálpebra, bichectomia e rinoplastia foram as mais realizadas por dentistas, que apresentaram uma redução de preço de 80% em comparação com cirurgiões plásticos.

Foram realizados 483,8 mil procedimentos durante o período de um ano com o aumento da demanda nos consultórios odontológicos. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Ainda segundo a pesquisa, foram realizadas cerca de 1.306.962 operações no país. Entre os procedimentos mais realizados estão os de rosto/cabeça, corpo e extremidades e aumento de mama.

Mediante esse cenário, o cirurgião plástico Thiago Marra, renomado com mais de 10 anos de carreira na medicina, especialista em cirurgias estéticas e principalmente a rinoplastia, conhecido também por fazer cirurgias ao vivo no Instagram, está promovendo mais uma vez, o Rino Experience Day, um combo de aprendizado cirúrgico da técnica de rinomodelação estruturada, além da blefaroplastia superior e inferior e otoplastia. Nesse curso será possível melhorar técnicas já usadas, aperfeiçoamento cirúrgico, assim como, amenizar intercorrências, voltado tanto para o profissional que já realiza esse tipo de cirurgia, como profissionais que estejam buscando esse conhecimento.

O curso dispõe de módulos voltados para o aprendizado de estruturas anatômicas, vascularização, técnicas de infiltração anestésica, função respiratória, anamnese, cuidados do pré e pós-operatório. Curativos pós-cirúrgicos também serão demonstrados com base na experiência clínica do Thiago.

Segundo informou o cirurgião plástico, o conteúdo contribui para que o profissional possa prevenir intercorrências e melhorar resultados e esclarecer dúvidas.

“O curso ON-LINE está disponível na plataforma HOTMART e toda a parte cirúrgica será gravada com imagens em FULL HD. O aluno terá uma melhor visualização e explicação da técnica cirúrgica de Rinomodelação Estruturada”, comenta o cirurgião plástico.

O valor da experiência dos 3 dias será de R$547,00 e para a inscrição é necessário entrar em contato pelo telefone (11) 95174-0583 e falar com Hedras.

Além disso, quem participou de algum dos últimos eventos do Rino Experience Day terá acesso direto a um CUPOM exclusivo e especial de 50% para participar da 3ª edição.

Serviço

Rino Experience Day

Datas:

No dia 15 de novembro às 20 horas a aula será ao vivo e transmitida online através do link que será disponibilizado pelas redes sociais do Dr. Marra.

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro ocorrerão as cirurgias gravadas.

Valor: R$547,00

Telefone (11) 95174-0583

Inscrição: https://cursosdrmarra.com/rinoexperienceday/