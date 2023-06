Viagra: 23 anos de história e a busca pela ereção perdida

683

Antes do Viagra, as opções de tratamento para a impotência incluíam injeções penianas, bombas de esvaziamento, entre outros. (foto: Pixabay)

Em 1 de junho de 1998, o Viagra, medicamento destinado a tratar a impotência, começou a ser vendido oficialmente, gerando grande interesse e filas de idosos nas farmácias do Rio de Janeiro e São Paulo. Na época, Francisco Matos, gerente de uma farmácia carioca, relatou que alguns clientes pediam o remédio discretamente, enquanto outros o faziam temporariamente em voz alta.









Pesquisado inicialmente como um tratamento para angina, uma doença cardíaca, as pílulas azuis da Pfizer foram descobertas no início dos anos 1990 e mostraram-se eficazes em aumentar o fluxo sanguíneo no pênis, tratando disfunções sexuais.









Um dos primeiros produtos anunciados com a promessa de devolver a virilidade masculina foi o Vinho Caramurú, publicado em 8 de março de 1900. Ao longo do século 20, a disfunção erétil recebeu vários nomes, como fraqueza genital, debilidade genital e amortecimento genital, e era freqüentemente associada à perda de vigor, idade ou problemas glandulares.

Entre os produtos anunciados estava o Glantona, em 1939, que prometia restabelecer as funções glandulares e transformar vidas maternas em perene mocidade. A aveia Quaker Oats, em 1939, também prometia fornecer energia, força e virilidade . Além disso, o 'Fosfosol' era indicado para desânimo, perda de memória e falta de vitalidade sexual, entre outros.