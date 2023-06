Dia dos Namorados: dicas para ter uma performance sexual incrível

683

O Dia dos Namorados está se aproximando e a data lembra como é importante fortalecer a conexão e o prazer entre os parceiros. Para quem está em busca de elevar a performance sexual a um nível superior, o urologista e co-fundador da healthtech Omens João Brunhara dá boas dicas:Antes de se aventurar na noite do Dia dos Namorados, lembre-se da importância de uma higiene adequada. A Omens desenvolveu, por exemplo, um sabonete íntimo formulado com ingredientes suaves, para manter o equilíbrio do pH da região íntima. Vale apostar no uso deste produto para aumentar a confiança durante o momento de intimidade.Um bom sexo começa quando se sabe escutar a outra pessoa. O diálogo é essencial para identificar como cada pessoa sente prazer . Aqui o foco não é apenas o orgasmo , pois o sexo não está necessariamente arruinado se o parceiro não gozou . Mesmo assim, é importante colocar o prazer da outra pessoa como motivação principal.De acordo com João Brunhara, o ideal é adotar uma atitude mais calma e descontraída para procurar ouvir o outro. "Durante o sexo, é importante sentir e dar prazer ao mesmo tempo", aponta o urologista.Elas variam de pessoa para pessoa, mas, prestando atenção nas reações, é possível identificar quais regiões mais excitam cada um. "Algumas áreas são certamente mais erógenas que outras, como clitóris, seios e pênis. Entretanto, é importante diversificar os estímulos para surpreender seu par e também se adaptar a cada pessoa", ressalta João.Vale lembrar que a penetração não é a única fonte de prazer no sexo e está longe de ser indispensável. Para o urologista, é necessário parar de aprisionar a relação sexual e, assim, reduzi-la à penetração. "É importante saber dar prazer de outras formas. Carícias com a boca e o tato, por exemplo, podem ser uma maneira de aumentar o desejo. A masturbação é outra forma de atingir o orgasmo."Para casais que buscam outras experiências e estimulação intensa, os toys podem ser uma boa opção para potencializar o prazer. Esses brinquedos sexuais tornam a noite ainda mais estimulante, simulando a sensação de penetração e proporcionando novas sensações.Quando a pessoa aborda a relação sexual de maneira estressada ou ansiosa, acaba não sentindo muita coisa. "Se você estiver muito tenso, seu corpo pode não se deixar levar pela sensação de prazer. Masturbar-se ocasionalmente pode te ajudar a conhecer melhor seu corpo e seus reflexos. Dessa forma, quando chegar na hora H, você irá conseguir se soltar mais facilmente junto da outra pessoa", enfatiza o especialista.