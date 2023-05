Mês da masturbação: especialista responde dúvidas sobre a prática

A masturbação não é prejudicial ao corpo, pelo contrário, é uma forma de liberar substâncias benéficas ao cérebro, como neurotransmissores de prazer, relaxamento, tranquilidade e bem-estar (foto: miapowterr /Pixabay) A masturbação ainda é um assunto que divide opiniões e é alvo de tabus, preconceito e dúvidas. Mas o que muita gente não sabe é que maio é o Mês da Masturbação, data que homenageia Joycelyn Elders, ex-secretária de saúde dos EUA que defendeu, há 28 anos, a inclusão do debate sobre autoprazer no programa de educação sexual escolar e acabou demitida pelo então presidente Bill Clinton.





Masturbação pode fazer mal?





"A masturbação não é prejudicial ao corpo, pelo contrário, é uma forma de liberar muitas substâncias benéficas no cérebro, como neurotransmissores de prazer, relaxamento , tranquilidade e bem-estar. De maneira geral, não existe malefício, apenas em casos muito extremos em que seja notado comportamentos de compulsão ou a presença de irritação na pele local, resultado de uma movimentação muito frequente. Ainda assim, são inúmeras as vantagens. Além disso, por meio do prazer gerado pela masturbação, é possível conhecer o próprio corpo e suas preferências, colaborando para o aumento do prazer e da tranquilidade na hora do sexo ."

É possível contrair ISTs ao se masturbar com outras pessoas?

"É preciso ter alguns cuidados para garantir a segurança de todos. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são transmitidas pelo contato do líquido seminal ou vaginal com uma porta de entrada, seja uma lesão ou mucosa, como a uretra, a região vaginal, ânus, olho ou boca. Se a masturbação em conjunto não envolver nenhuma dessas mucosas e se restringir apenas ao uso das mãos (pele sem nenhuma lesão ou ferida), o risco de contaminação é menor. Existem doenças que são transmitidas pelo contato, como HPV, herpes e sífilis , se houver lesão ativa no momento, caso não haja, a prática é mais segura. Porém, alguns cuidados são necessários em todos os casos, como as unhas cortadas e limpas para não machucar a área e sem ter contato com os líquidos. O preservativo é essencial quando há troca de secreções e contato com as mucosas.