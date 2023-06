Maíra Cardi sobre problema na coluna: ''Vou ter que operar"; entenda

683

A coach fitness e influenciadora digital, Maíra Cardi usou suas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. Ela, que ainda não consegue andar devido a um problema na coluna , após se consultar com inúmeros médicos, relatou aos fãs que precisará passar por uma cirurgia.





"E o resumo é: estou completamente sem os discos, um osso está ralando no outro e vou ter que operar para por um amortecedor nas minhas costas. Mas meu médico falou que quanto mais eu puder empurrar com a barriga a operação, melhor", disse em sua rede social.

E dá mais detalhes sobre a recomendação: "De fato terei que operar, não é opcional, mas eles querem me tirar da crise e estou muito melhor. Muito obrigado pelas orações. Tenho que ficar deitada, de vez em quando preciso caminhar um pouquinho, mas não posso ficar parada de uma vez, nem muito em pé e nem sentada".

Segundo Daniel Oliveira, ortopedista especializado em coluna vertebral e diretor do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte (NOT), os discos intervertebrais da coluna são estruturas cartilaginosas localizadas entre as vértebras, que atuam como amortecedores e ajudam na mobilidade da coluna. Eles são compostos por uma parte externa chamada de anel fibroso e uma parte interna gelatinosa chamada de núcleo pulposo e desempenham funções importantes também na estabilidade da coluna e no espaçamento entre as vértebras, fundamentais para evitar o atrito entre elas.

À medida que envelhecemos, os discos começam a perder água e nutrientes, tornando-se mais fragilizados e menos elásticos. Porém, outros fatores, tais como genética e estilo de vida, podem acelerar o processo de desgaste. "Entre eles, temos o sobrepeso , traumas na coluna, má postura; atividades repetitivas, intensas ou de levantamento de peso; e o tabagismo."

O médico explica que, mesmo havendo desgaste, muitas pessoas permanecem sem sintomas de dor. Outras, porém, experimentam incômodos nas costas, rigidez, sensação de formigamento ou dormência, fraqueza muscular e diminuição da flexibilidade. Em casos muito graves, quando há a compressão dos nervos adjacentes, o paciente pode, inclusive, não conseguir se mover.

Caso os sintomas sejam persistentes, é fundamental procurar um médico especialista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.





"O tratamento depende de uma série de fatores, tais como a intensidade dos sintomas, a extensão do desgaste e a resposta individual ao tratamento. Eles podem ser o de uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides; fisioterapia, bloqueios na coluna e, em casos mais graves, cirurgia. Atualmente existem aquelas que são minimamente invasivas, com incisões menores, guiadas por câmeras com imagem em tempo real e de alta resolução, orientando um procedimento com mais precisão, além de instrumentos cirúrgicos especiais, possibilitando menos riscos de complicações, menor tempo de internação e um retorno mais rápido às atividades.





No caso de Maíra Cardi, em que ela conta que está sem os discos, Daniel explica que que isso pode acontecer quando o desgaste está muito avançado, fazendo com que as vértebras encostem uma na outra. Em algumas situações como essa ou quando existe uma instabilidade clara entre duas vértebras, pode ser necessário realizar uma cirurgia - como uma prótese de disco ou uma artrodese minimamente invasiva.

Com relação à prevenção, o médico ressalta que, adotando hábitos saudáveis, tais como a prática constante de atividades físicas, exercícios de fortalecimento para a região, uma alimentação equilibrada, peso controlado, diminuição do estresse, noites de sono de qualidade, cuidados e atenção com a postura e o não tabagismo podem minimizar o desgaste e manter a coluna mais saudável.