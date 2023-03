Novos medicamentos para obesidade: sobrepeso não é só questão de escolha

(foto: Pixabay)

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A nova geração de remédios para emagrecer tem mudado um cenário que costuma ser opressivo para uma parcela significativa da população. Se antes a obesidade era vista como fator meramente comportamental, a classe de medicamentos que simulam hormônios do corpo humano mostram que o peso não é fruto único de nossas escolhas.

Promovendo emagrecimento em curtos períodos por meio de uso contínuo e acompanhamento médico, fármacos à base de semaglutida e liraglutida, por exemplo, evidenciam o aspecto patológico crônico da obesidade e do sobrepeso.

"Nem todo magro é magro porque come pouco e nem todo gordo é gordo porque come muito", destaca a médica psiquiatra Denise Cardoso, membro da Comissão de Transtornos Alimentares da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).

Especialistas em obesidade e saúde mental, porém, sempre encontraram resistência e preconceito em relação à premissa de que a dificuldade para emagrecer é principalmente fruto do metabolismo e de fatores ambientais, e não produto de caráter ou escolhas.

"A obesidade precisa ser vista como uma doença, porque está relacionada com o estado emocional, o papel que o alimento tem no metabolismo do paciente. A falta de sono, alteração hormonal, toda a questão envolvida no peso", aponta Cardoso.

A chegada da liraglutida (comercialmente vendido como Saxenda) ao mercado deu início a uma maior aceitação do conceito. O movimento ganhou força com o lançamento da semaglutida, molécula que imita o hormônio GLP-1 e informa ao cérebro que o corpo está saciado.

Cardoso diz que é comum pacientes chegarem ao consultório desmotivados e com culpa por não conseguirem seguir dietas. "Então quando ele começa a emagrecer, melhora a autoestima, melhora a adesão, porque ele vê resultado. A semaglutida é um medicamento que, em geral, faz com que os pacientes em consultório emagreçam cerca de 15% do peso, é muito rápido", afirma.

A substância é a base do Ozempic, aprovado em 2018 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para tratar diabetes tipo 2. O fármaco também é o princípio ativo do Wegovy, aprovado mais de quatro anos depois para o tratamento da obesidade ou sobrepeso associados a comorbidades.

Glaucia Carneiro, professora adjunta de Endocrinologia e responsável pelo laboratório de obesidade da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), diz que o estigma da obesidade é muito presente, inclusive entre os médicos.

"Só em 2013 a obesidade foi reconhecida como doença, então já na medicina foi um pouco tarde. Agora, dez anos depois, com a chegada de medicamentos eficazes, que agem diretamente na causa, os próprios pacientes vêm reconhecendo também que é uma doença, que não é desvio de conduta e de caráter", indica.

O outro lado da moeda é o agravamento da extrema magreza pelo desvio de função dado ao produto por aqueles que buscam a perda de peso sem indicação médica, prática incentivada por famosos.

O medicamento não passou despercebido no Oscar deste ano, por exemplo. O comediante Jimmy Kimmel fez piada com a nova febre de emagrecimento rápido entre as estrelas de Hollywood. "Todo mundo parece tão bonito. Quando olho em volta desta sala, não posso deixar de me perguntar: 'Ozempic é certo para mim'?'", disse.

A nutricionista Cecília Lacroix de Oliveira, professora associada do Instituto de Nutrição da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), destaca, contudo, que não foi o surgimento das novas medicações que provocou essa obsessão por corpos demasiadamente magros.

"Isso já existia. O que acontece é que pessoas que não têm indicação da semaglutida estão fazendo uso dessa medicação para atingirem seus objetivos mais rapidamente, uma vez que este medicamento não tem uma receita controlada", pontua.

Já aqueles que realmente precisam do auxílio do medicamento para eliminar o excesso de peso devem estar cientes de que o tratamento é multidisciplinar.

"A medicação pode ajudar, mas para tratar a obesidade é muito importante ter um acompanhamento do ponto de vista psicológico, nutricional, também em relação ao exercício físico, e com médico endocrinologista que vai prescrever a semaglutida", diz Lacroix.

A substância age em uma região do cérebro chamada de hipotálamo. A revolução destes medicamentos ocorre em decorrência a ação em mecanismos que fazem com que o corpo entenda melhor a saciedade e tenha o esvaziamento do estômago inibido.

"É uma droga muito complexa que vem para ajudar o comportamento. Agora a gente não pode banalizar, querer tratar pessoas com peso normal", pontua Carneiro, docente da Unifesp.

Existem, porém, dúvidas sobre os resultados dos medicamentos em longo prazo. Em grupos de redes sociais que visam a troca de experiência sobre o Ozempic, os relatos variam. Em alguns a perda de peso parece estabilizar depois de um tempo. Outros sequer conseguem emagrecer. Há ainda aqueles que deixam de lado padrões alimentares que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos ricos em gorduras.

Entre os que relatam efeitos colaterais, as histórias variam de enjoos a desmaios -muitos deles causados por automedicação e falta de dieta balanceada como parte do tratamento.

A motorista Mônica de Marco, 42, pesava 145 kgs quando soube que seu cunhado havia emagrecido 15 kgs com duas injeções de Ozempic. "Comecei a tomar sozinha e depois procurei um endocrinologista, porque na primeira caneta não perdi nada, nenhum peso e passei muito mal mesmo, achei que ia morrer. Comecei a emagrecer da segunda em diante. Eliminei 42 quilos", conta.

Sua primeira tentativa de tratamento contou com a sibutramina, mas sem resultado. No médico, de Marco descobriu que precisaria associar um ansiolítico à semaglutida para superar a vontade de doces. "Você perde totalmente a fome", relata. Para a motorista, o maior problema do remédio é o preço.

A expectativa de especialistas é de que os valores diminuam com surgimento de drogas similares e quebra de patentes, viabilizando o acesso e a incorporação ao sistema público de saúde brasileiro.

A psiquiatra Denise Cardoso acredita que em breve os usuários e médicos terão boas notícias com relação ao custo das substância. "Há 20 anos, as insulinas eram caríssimas. Quando era residente, achava que nunca conseguiríamos usar e prescrever para todos, mas hoje o preço é bem acessível", diz.