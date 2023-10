SIGA NO

DO

683

O SLU-PP-332 foi testado em ratos obesos e provocou uma redução significativa no percentual de gordura nos animais. (Reprodução Freepik)

Um novo tipo de droga, testada em ratos obesos, mostrou resultados promissores que podem levar ao desenvolvimento de um novo medicamento para perda de peso. A pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou um componente capaz de estimular os músculos a queimarem energia de maneira semelhante ao que ocorre quando se pratica atividade física.





O SLU-PP-332 foi testado em ratos obesos e provocou uma redução significativa no percentual de gordura nos animais ao convencer os músculos do corpo de que estão se exercitando mais do que realmente estão, estimulando o metabolismo dos animais.

A substância faz parte de uma classe de terapias chamada de miméticos do exercício, onde os remédios tentam fornecer benefícios da prática esportiva sem que ela seja realizada de fato.

“Quando você trata ratos com a droga, você pode ver que o metabolismo de todo o corpo passa a usar ácidos graxos, semelhante ao que ocorre quando as pessoas estão em jejum ou executando um exercício”, explicou Thomas Burris, líder do estudo, para o site Science Alert.



Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, compostos como o utilizado, podem ser úteis no tratamento de condições como diabetes tipo 2 e obesidade.

Vale ressaltar que os medicamentos ainda não estão aprovados e requerem mais testes. Os pesquisadores apontam que os efeitos relacionados com a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina precisam ser melhor avaliados para melhor eficácia e segurança e que não anulam a necessidade da prática de atividades físicas.