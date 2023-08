683

Com o aumento da conscientização sobre os riscos associados à obesidade, muitas pessoas têm buscado soluções mais efetivas para combater esse problema Freepik

A cirurgia bariátrica é um procedimento que tem ganhado destaque nos últimos anos, com aumento significativo da procura por parte de pessoas que sofrem com a obesidade. A obesidade é uma condição de saúde que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, podendo trazer sérias consequências para a saúde física e emocional dos indivíduos. A crescente prevalência da obesidade tem sido uma preocupação global, com estudos demonstrando um aumento alarmante nos índices de pessoas com sobrepeso e obesidade em diversos países.





"A cirurgia bariátrica pode ser uma opção válida para muitas pessoas, desde que seguida de mudanças no estilo de vida, garantindo assim uma melhoria" - Dyker Paiva, cirurgião do Hospital Semper Arquivo Pessoal

Diversos fatores contribuem para esse cenário, incluindo mudanças nos hábitos alimentares, o aumento do sedentarismo e a vida moderna, que muitas vezes nos leva a optar por alimentos altamente processados e ricos em calorias vazias. Com o aumento da conscientização sobre os riscos associados à obesidade, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares apneia do sono , problemas articulares e diversos tipos de câncer, muitas pessoas têm buscado soluções mais efetivas para combater esse problema.De acordo com o cirurgião do Hospital Semper, Dyker Paiva, a cirurgia bariátrica é um procedimento invasivo que visa a redução do tamanho do estômago que leva à diminuição da capacidade de ingestão de alimentos e à absorção de nutrientes. Além disso, o especialista conta que o aumento da procura pela cirurgia bariátrica pode ser explicado por diversos fatores."A cirurgia pode proporcionar resultados mais efetivos e duradouros em termos de perda de peso, o que é encorajador para aqueles que lutam contra a obesidade há muito tempo e a melhoria da qualidade de vida e a diminuição dos riscos de doenças associadas à obesidade são aspectos atrativos para muitos pacientes", afirma.Apesar dos benefícios, o cirurgião alerta que a cirurgia não é uma solução mágica e requer um comprometimento contínuo por parte do paciente. Mudanças significativas no estilo de vida, incluindo hábitos alimentares saudáveis e prática regular de atividades físicas, são essenciais para obter resultados satisfatórios."O aumento da procura pela cirurgia bariátrica reflete a crescente preocupação com a obesidade e a busca por alternativas efetivas para combatê-la. A cirurgia bariátrica pode ser uma opção válida para muitas pessoas, desde que seguida de mudanças no estilo de vida, garantindo assim uma melhoria", comenta.É fundamental que a decisão de se submeter a esse procedimento seja tomada com orientação médica e conscientização sobre todos os aspectos envolvidos.