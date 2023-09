683

Os sintomas do lipedema incluem acúmulo de gordura nas pernas e/ou braços que não diminuem com a perda de peso, além de dor ou sensibilidade ao toque nas áreas afetadas, hematomas e inchaço AllGo - An App For Plus Size People/ Unsplash





A repórter da TV Globo Juliane Massaoka falou recentemente sobre uma doença que apesar de acometer 1 em cada 10 mulheres, ainda é pouco falada no Brasil. Segundo Juliane, apesar do esforço frequente para emagrecer - ela chegava a perder de 5 a 10 quilos - as pernas estavam sempre iguais. Essa doença tem nome: lipedema, uma condição médica crônica que promove um acúmulo anormal de gordura , geralmente nas pernas e, às vezes, nos braços também.





Padrão desproporcional de distribuição da gordura

O lipedema é caracterizado por um padrão desproporcional de distribuição de gordura, que cria uma aparência de "pêra" ou "colchão" nas áreas afetadas. Ao contrário da obesidade comum, a doença não é resultado do excesso de calorias ingeridas ou da falta de exercício, mas sim de uma condição genética que afeta o sistema linfático e a microvasculatura.





Ainda de acordo com o cirurgião plástico, o tratamento do lipedema pode envolver uma combinação de abordagens, como a terapia descongestionante, que inclui drenagem linfática manual e o uso de meias de compressão: “Mudanças na dieta, exercícios de baixo impacto e perda de peso gradual também podem ser úteis e, em casos mais graves e persistentes, a cirurgia de lipoaspiração é considerada como uma forma de remover esse excesso de gordura”, destaca Ícaro Samuel.