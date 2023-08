683

A genética é um dos fatores que também contribui para o aparecimento das intolerâncias alimentares Freepik

A dieta da amiga, a suplementação ou plano alimentar que algum conhecido está adotando, pode não funcionar para qualquer pessoa. Isso porque o DNA não está associado apenas às características físicas ou à predisposição a doenças hereditárias, mas também impacta sobre como o corpo reage a fatores aos quais é exposto. Saber mais sobre essa relação é fundamental para melhorar a qualidade de vida e isso inclui a nutrição - e o comportamento do que é ingerido no organismo.





Um exemplo é o que acontece com os micronutrientes. É fato que eles podem sofrer influência da genética, visto que alguns genes agem na absorção, no transporte e na metabolização deles. É o caso das vitaminas A e D . Variantes genéticas nos genes responsáveis pela produção de enzimas, que estão envolvidas no transporte e metabolismo dessas vitaminas, podem impactar na eficiência da absorção ou na forma como elas são utilizadas pelo organismo.Hoje em dia existem testes nutrigenéticos que estudam a relação entre o DNA do indivíduo e sua alimentação para direcionar recomendações nutricionais e dietas personalizadas de acordo com o perfil genético, além de avaliar sua predisposição a hiperglicemia, obesidade hipertensão , intolerância à lactose, diabetes mellitus tipo 2, resposta inflamatória, ação antioxidante e destoxificação, metabolismo do álcool, metabolismo de vitaminas e metabolismo lipídico (Triglicérides e Colesterol HDL e LDL)."Conhecendo essas particularidades do paciente é possível fazer um rastreamento mais próximo para evitar as deficiências nutricionais e adequar a alimentação de forma personalizada", explica a nutricionista do Hermes Pardini, Pollyana Guimarães.Para ilustrar, vale saber que uma das principais funções da vitamina D é facilitar a absorção intestinal de cálcio, ajudando no transporte ativo desse mineral para a corrente sanguínea. Mulheres que apresentam polimorfismos (variação genética comum presente em cerca de 1% população) para vitamina D, por exemplo, devem ter atenção às taxas de cálcio, bem como à repercussão delas no organismo.O paladar e as escolhas alimentares também sofrem influência da genética. Por isso, a nutricionista explica que entender o genótipo (versão de genes que cada pessoa carrega) ajuda a traçar estratégias mais precisas e de maior adesão.Pode-se observar esse fenômeno ao abordar algo que faz parte da vida dos brasileiros: a cafeína . "Ela tem diversas funções no nosso organismo e pode, dependendo da atividade, melhorar o desempenho esportivo. De acordo com a nossa genética podemos ser metabolizadores rápidos ou lentos de cafeína e mais ou menos sensíveis a ela", explica a especialista.A genética é um dos fatores que também contribui para o aparecimento das intolerâncias alimentares. É o que ocorre com a intolerância à lactose, que é a mais comum em todo o mundo, e pode ser congênita, primária ou secundária.forma extremamente rara. Manifesta-se no recém-nascido, caracterizada pela ausência total da atividade da lactase.forma mais frequente. A produção de lactase vai diminuindo com o passar dos anos - também tem um componente genético importante.ocorre em razão de lesões da mucosa intestinal, o que reduz a presença da enzima no organismo.Sabe-se, também, que a incidência dessas alterações genéticas pode variar entre as populações.A genética não é o único fator que determina a resposta do corpo à nutrição. A dieta, o estilo de vida e outros fatores ambientais e comportamentais também influenciam. Conversar com uma nutricionista e ter uma atenção multidisciplinar para um atendimento personalizado é cada vez mais importante para prevenção e cuidado com foco em saúde e bem-estar.