Higienização dos dentes é um momento que necessita de muita atenção para que a limpeza seja, de fato, completa Freepik

O aparelho ortodôntico é um dos tratamentos dentais mais conhecidos e realizados por pessoas que estão em busca de dentes alinhados e harmônicos. Entretanto, os pacientes que se beneficiam desse método devem ter uma rotina de cuidados diferenciada, para assegurar a saúde dos dentes e a funcionalidade do método.





De acordo com Letícia Rigo, consultora da GUM, marca de produtos para cuidados bucais, é comum que os aparelhos ortodônticos acumulem restos de alimentos por conta dos arcos e bráquetes, peças que ficam na superfície dos dentes e que atuam na movimentação e reposicionamento dos dentes. "Os alimentos que se juntam na região podem calcificar e se transformar em tártaro, impedindo a movimentação dos dentes e formando atritos que dificultam o procedimento", alerta.Por isso, a higienização dos dentes é um momento que necessita de muita atenção para que a limpeza seja, de fato, completa. "Use sempre uma escova de dente com cerdas macias e faça movimentos suaves, que não machuquem a gengiva. Se preferir, use um modelo próprio para aparelhos como as ortodônticas e interdentais, elas têm cerdas cilíndricas e são ideais para limpar os espaços entre os dentes", indica.O fio dental também é um dos principais aliados na hora da limpeza bucal, principalmente quando se trata de pacientes que utilizam aparelho ortodôntico fixo. "Ele vai fazer uma verdadeira varredura e auxiliar na retirada de restos de alimentos nos locais de difícil acesso. Além disso, é necessário que a troca da escova de dente seja a cada três meses ou quando as cerdas estiverem danificadas", afirma.Quem faz uso do aparelho ortodôntico também deve abrir mão de alguns hábitos e consumo de alimentos que prejudicam o tratamento. "Alimentos fibrosos e duros como nozes, avelãs, balas e pipoca, podem deslocar os bráquetes ou danificar outras partes do material. Desse modo, opte por cortar os alimentos em pedaços bem pequenos e direcione a mastigação para trás, pois a força usada na mordida pelos dentes da frente pode empurrar e até danificar a estrutura", aponta.