683

A única solução viável para restabelecer a visão nesse caso seria o transplante de córnea Reprodução/TikTok

Um vídeo que atingiu a marca de 1,3 milhões de visualizações no TikTok trouxe à tona um caso preocupante que serve de alerta para os riscos de coçar os olhos de maneira excessiva e negligenciar cuidados médicos.





"A coceira nos olhos, que pode parecer inofensiva, é na verdade um sinal de irritação e um alerta para procurar tratamento médico", diz o oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira Divulgação

Gravado por uma médica residente em oftalmologia da cidade de Campo Grande (MS), detalha o caso de um jovem paciente de 20 anos, que relatou ter perdido sua visão da noite para o dia.A médica explica que a causa por trás do evento é uma hidropsia: o jovem coçou seus olhos de forma tão vigorosa que rompeu uma das camadas da córnea. Isso permitiu a entrada de líquido, causando um edema e uma mancha esbranquiçada visível no olho. A única solução viável para restabelecer a visão nesse caso, segundo a médica, seria o transplante de córnea Além de sofrer de sintomas alérgicos, o jovem é portador de ceratocone , o que é um agravante, conforme explica o oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira , especialista em ceratocone e cirurgia refrativa. "O ceratocone é uma doença ocular progressiva que afeta a curvatura da córnea, podendo causar sua deformação. Em estágios avançados, essa deformação pode favorecer a ruptura da córnea, que foi o que aconteceu com o rapaz. Além de portador de ceratocone, ele coçou muito os olhos", explica Tiago César.No vídeo, é exposto que o rapaz tinha recomendação de usar colírios antialérgicos, mas não estava fazendo o tratamento conforme o recomendado. "A condição poderia ter sido evitada se o paciente tivesse seguido o tratamento recomendado e tomasse medidas de controle para evitar de coçar os olhos".O acompanhamento oftalmológico regular e a aderência ao tratamento são medidas fundamentais para evitar complicações graves como a hidropsia e a necessidade de um transplante de córnea. "A coceira nos olhos, que pode parecer inofensiva, é na verdade um sinal de irritação e um alerta para procurar tratamento médico".Caso note vermelhidão, coceira ou irritação nos olhos, é importante buscar ajuda médica. "A maioria das condições oculares, incluindo o ceratocone, têm tratamento e controle eficazes, especialmente quando acompanhadas de perto por um profissional qualificado."Ele destaca ainda que aqueles que já receberam o diagnóstico de ceratocone ou outras condições oculares devem manter consultas regulares para monitorar a doença, ajustar tratamentos e garantir a manutenção da visão.Caso haja sintomas alérgicos, Tiago recomenda algumas medidas que podem ajudar a controlar o ímpeto de coçar os olhos. "Além da consulta com o oftalmologista, que poderá recomendar um colírio específico, também é importante ter controle do ambiente. Evite usar tapetes, cortinas, almofadas ou quaisquer materiais que possam acumular poeira, mantenha o ambiente sempre limpo e arejado, principalmente se tiver animais de estimação. Lembre-se de trocar com regularidade as roupas de cama e, nas estações mais secas, usar umidificador de ar, tudo isso ajuda a controlar os sintomas alérgicos".