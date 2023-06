Ceratocone e rinite alérgica: especialista explica relação entre doenças

683

(foto: Freepik)

É comum e, de certa forma, instintivo, levar a mão aos olhos em diferentes momentos do dia. Seja para melhorar uma coceira , enxugar lágrimas repentinas ou por causa de doenças alérgicas , como a rinite . Essa enfermidade em questão pode, inclusive, potencializar o desenvolvimento de diversos problemas que prejudicam a saúde ocular, como, por exemplo, o ceratocone O médico oftalmologista do Núcleo de Oftalmologia Marcelo Diogines explica que a ligação entre as doenças se dá justamente por uma relação de causa e efeito. "Isso ocorre porque a doença alérgica provoca irritação nos olhos, como lacrimejamento, vermelhidão e coceira. Com isso, automaticamente acabamos esfregando e friccionando mais os olhos em busca do alívio desses sintomas. Porém, a prática pode acabar desencadeando uma inflamação na córnea que é capaz de alterar o seu formato, tornando-o mais 'cônico'", salienta Marcelo.A enfermidade, apesar de não inflamatória, pode prejudicar a visão a longo prazo, como pontua o médico. "O ceratocone altera inicialmente a curvatura da córnea. Essa modificação pode fazer com que o paciente desenvolva o astigmatismo irregular que reduz drasticamente a acuidade visual. Caso não haja tratamento, a doença pode avançar significativamente até o ponto de haver a necessidade de um transplante de córnea para retomar a visão", declara.Pessoas suscetíveis aos efeitos de doenças atópicas como rinite e sinusite podem ainda desenvolver diversas outras doenças oculares, como conjuntivite alérgica, infecções nas pálpebras e mais. O especialista indica que é preciso ter atenção a propensão do indivíduo em desenvolver reações alérgicas diversas. "Se você é uma pessoa atópica, provavelmente desenvolverá doenças oculares com mais frequência. Nesses casos, é fundamental um acompanhamento oftalmológico de forma regular a fim de assegurar a saúde da córnea", diz o oftalmologista.