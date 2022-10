Uso errado da lente de contato pode levar a transplante de córnea

Criadas há mais de 130 anos, as lentes de contato se estabeleceram como uma solução para correção da visão e como uma alternativa funcional e estética (foto: Martin Slavoljubovski/Pixabay )

Criadas há mais de 130 anos, as lentes de contato se estabeleceram como uma solução para correção da visão e como uma alternativa funcional e estética, sendo em alguns casos o único recurso óptico a oferecer qualidade de visão , como no ceratocone e em outras deformidades da córnea. Contudo, a oftalmologista dra. Claudia Del Claro, chefe do Departamento de Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Florianópolis, alerta que de 80 a 90% dos usuários, segundo estudos, têm hábitos inadequados que podem resultar em sérias complicações.“Os erros mais recorrentes são descartar as lentes com o prazo de validade vencido, molhá-las com água de chuveiro, piscina ou mar, dormir com elas nos olhos e não higienizá-las, ou usar produtos inadequados – como soro fisiológico – para a desinfecção diária”, relata a oftalmologista Claudia Del Claro.