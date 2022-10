Viralizou nas redes: oftalmologista remove 23 lentes de contato de paciente

AS

Usar lente de forma contínua atrapalha a oxigenação e lubrificação da córnea (foto: Freepik/Divulgação)

Que usar lentes de contato requer muita atenção e cuidados não é novidade, mas uma mulher, do estado da Califórnia, parece ter se esquecido desse detalhe e acabou acumulando 23 lentes em um dos olhos. O vídeo mostrando o ocorrido foi compartilhado nas redes sociais e já tem quase 25 milhões de visualizações.

Nas imagens, gravadas e compartilhadas pela oftalmologista Katerine Kurteeva, é possível notar que as lentes de contato se transformaram em uma massa verde e gelatinosa. Segundo a médica, a única queixa da paciente, que esquecia de retirar as lentes antes de dormir e colocava um novo par no dia seguinte, é que ela sentia como se tivesse algo em seu olho.









(foto: Instagram @california_eye_associates/Divulgação)

Por meio do Instagram, a oftalmologista explicou que precisou usar o fórceps de joalheiro, “um instrumento cirúrgico muito preciso e delicado”, para separar as lentes que ficaram bastante coladas umas nas outras depois de passarem quase um mês dentro da pálpebra da mulher. “Eu, cuidadosamente, separei todas as lentes e contei o total de 23”, escreveu Kurteeva.





Lentes de contato

De acordo com Tiago César Pereira Ferreira, oftalmologista especializado em catarata, lentes de contato, ceratocone e cirurgia refrativa, as lentes de contato trazem inúmeros benefícios para aqueles que precisam de correção ocular. Entretanto, seu uso incorreto pode ocasionar uma gama de prejuízos à saúde ocular, que vão de sensações desconfortáveis a lesões de diversos níveis de gravidade.

Tiago César Pereira Ferreira, Oftalmologista especializado em catarata, lentes de contato, ceratocone e cirurgia refrativa. Professor de cirurgia oftalmológica na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (foto: Ramon Ferray/Divulgação)

“Como a córnea é um tecido transparente, as infecções podem trazer consequências devastadoras aos olhos, limitando a visão, caso surjam cicatrizes. Casos de uso incorreto de lentes de contato podem causar não só essas fissuras, como também contribuir para a formação de úlceras que, em graus mais severos, podem levar à perda parcial ou total da visão, ao transplante de córnea ou mesmo à perda do globo ocular”, esclarece Tiago.

O médico afirma ser de extrema importância não ficar com as lentes por muitas horas seguidas e alterná-las com os óculos de grau. “Isso porque a lente de contato fica na córnea, tecido que não tem vasos sanguíneos, então, se você tem um objeto impedindo a melhor oxigenação da córnea, ao longo de horas e horas seguidas, isso trará consequências ruins”.

Outro ponto levantado por Tiago é que a lente de contato causa dificuldade para lubrificação da córnea, e, ficando muito tempo com ela, podem-se desenvolver olho seco, fissuras e inflamações e atrapalhar o uso das lentes de contato.





'Dez mandamentos'

Segundo o oftalmologista, a campanha Setembro Safira conscientiza sobre o uso correto das lentes de contato por meio de de dez mandamentos. São eles:

Lavar bem as mãos e secá-las completamente antes de manusear as lentes Para limpar e armazenar, usar somente as soluções próprias para limpeza de lentes de contato, fazer movimentos de fricção e enxaguar diariamente após o uso Todos os dias, ao colocar as lentes de contato, jogar fora toda a solução que ficou no estojo, limpá-lo com a própria solução e substituir o estojo a cada três meses Não usar a lente após seu vencimento, respeitando o prazo de validade do fabricante Não dormir com as lentes de contato Não tomar banho de chuveiro nem mergulhar em mar, rio ou piscina com as lentes nos olhos Usar colírios lubrificantes próprios para o uso com lentes de contato As lentes de contato não substituem completamente os óculos; o uso deve ser alternado diariamente Faça a higiene dos cílios diariamente com xampu neutro ou produtos não oleosos testados para uso oftalmológico O uso das lentes de contato deve ser acompanhado pelo oftalmologista. Caso haja qualquer desconforto, dor, vermelhidão ou visão embaçada deve-se suspender o uso e procurar o oftalmologista.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata