Sete erros que as pessoas cometem ao usar lentes de contato

Usuários de lentes de contato, muitas vezes, relaxam com os cuidados no dia a dia e podem comprometer, e muito, a visão (foto: Martin Slavoljubovski/Pixabay ) Quando o assunto é saúde, falta de informação e excesso de confiança podem ser uma combinação com consequências graves. É o que ocorre com os usuários de lentes de contato, que, muitas vezes, relaxam com os cuidados no dia a dia e podem comprometer, e muito, a visão. De acordo com dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), até 90% das pessoas que usam a alternativa para enxergar melhor têm hábitos de risco, que podem levar a doenças graves e até à cegueira.





Para ajudar nesse processo, Claudia Del Claro destacou os sete maiores erros que os usuários costumam cometer. Para aprender e evitar:



1 - Dormir com a lentes de contato

Esse é um dos comportamentos de risco mais comuns entre os usuários de lentes. Segundo um estudo da FDA, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aproximadamente um terço dos usuários relata dormir ou cochilar com elas. Só que isso, de acordo com Claudia del Claro, aumenta em até oito vezes o risco de infecções oculares graves que podem levar à necessidade de um transplante ou à perda permanente da visão e até do globo ocular.





A oftalmologista Claudia Del Claro é a porta-voz da campanha Setembro Safira, criada para conscientizar e educar a população sobre os cuidados necessários ao usar lentes de contato (foto: Arquivo Pessoal) "Além disso, ao dormir com as lentes, pulamos o processo de limpeza e desinfecção que deve ser feito diariamente, o que pode provocar a sensibilização do olho, gerando alergias, intolerância e interrupção do uso”, explica a médica. Ela acrescenta que dormir com a lente também provoca baixa oxigenação da córnea.



2 - Usar na piscina, no mar, no banho...

A lente é uma grande aliada no dia a dia e dá independência e liberdade ao usuário. Mas ela não pode ser usada em todas as situações. “De maneira nenhuma a pessoa pode se expor à água - seja do banho, mar, piscina ou cachoeira - usando a lente de contato, pois a água tem microrganismos que podem se instalar na lente, levando a infecções”, explica a médica.



3 - Não limpá-las todos os dias

A limpeza das lentes deve ser feita todos os dias antes de guardá-las. Isso porque a lisozima, proteína encontrada na lágrima, se acumula nas lentes de contato. Se ela não for removida diariamente com um produto especial e fricção, é possível que a pessoa tenha sintomas como irritação, sensação de areia nos olhos , visão embaçada e intolerância às lentes de contato. Para fazer a limpeza, é preciso usar uma solução multiuso específica que serve para fazer a desinfecção, removendo bactérias, fungos, protozoários, poluentes ou sujeiras que possam estar impregnadas.



4 - Não trocar ou limpar o estojo





Se as lentes sofrem pela falta de limpeza, o estojo é mais negligenciado ainda. A mesma solução multiuso usada para a desinfecção das lentes deve ser aproveitada para a limpeza do acessório. "Todos os dias, quando colocar as lentes nos olhos, o usuário deve desprezar totalmente o líquido que está no estojo e, depois, pingar algumas gotas da solução para limpar o produto com uma toalha de papel", explica a oftalmologista, que destaca: o estojo deve ser substituído a cada três meses.



5 - Ignorar o prazo de validade

Se alimentos fora da validade não devem ser consumidos, com as lentes de contato a recomendação é a mesma: se o prazo expirou, elas não devem ser usadas. “É uma regra importantíssima: não use as lentes após seu vencimento. Respeite o prazo de validade do fabricante, pois ele sabe o período de deterioração do material. Lente fora do prazo perde a segurança e eficácia, além de aumentar as chances de desenvolver problemas nos olhos", avisa Claudia Del Claro.



6 - Usar sem moderação

Por mais práticas que sejam, as lentes não podem ser usadas continuamente. O ideal é não ultrapassar 12 horas de uso diário. Isso porque a córnea é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. A única forma, assim, das células receberem oxigênio é por meio do ar em contato com a lágrima. Por isso, o usuário deve estar sempre em acompanhamento com seu oftalmologista para a avaliação de como os olhos estão reagindo ao uso das lentes, garante Claudia Del Claro.



7 - Improvisar a higienização

Uma mania bem arriscada dos usuários de lentes de contato é substituir a solução multiuso específica para isso por soro fisiológico, água ou saliva. O uso desses produtos não proporciona o processo de desinfecção e remoção das proteínas. E isso pode levar a doenças oculares e agravamentos já citados anteriormente.



