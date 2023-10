683

Médico endocrinologista Rodrigo Neves destaca que estudos sugerem que a exposição prolongada ao cortisol em níveis elevados pode causar alterações estruturais no cérebro Arquivo Pessoal





O cortisol, muitas vezes chamado de hormônio do estresse, desempenha um papel essencial no funcionamento do corpo humano. Contudo, a crescente preocupação entre especialistas de saúde está relacionada aos níveis cronicamente elevados desse hormônio.





Mas o que ocorre no cérebro quando os níveis de cortisol permanecem cronicamente elevados? Este é um aspecto crítico que requer atenção. De acordo com Rodrigo Neves, os impactos no cérebro são notáveis e incluem:

Dificuldades de concentração: O excesso de cortisol pode sobrecarregar o cérebro, resultando em dificuldades de concentração que afetam o desempenho no trabalho e nos estudos.

O excesso de cortisol pode sobrecarregar o cérebro, resultando em dificuldades de concentração que afetam o desempenho no trabalho e nos estudos. Lapsos de memória: Indivíduos com altos níveis de cortisol frequentemente relatam lapsos de memória, prejudicando a qualidade de vida.

Indivíduos com altos níveis de cortisol frequentemente relatam lapsos de memória, prejudicando a qualidade de vida. Flutuações de humor: O cortisol em excesso pode causar alterações de humor, levando a sentimentos de irritabilidade, ansiedade e, em casos mais graves, depressão.

O cortisol em excesso pode causar alterações de humor, levando a sentimentos de irritabilidade, ansiedade e, em casos mais graves, depressão. Alterações estruturais no cérebro: Estudos sugerem que a exposição prolongada ao cortisol em níveis elevados pode causar alterações estruturais no cérebro, afetando regiões relacionadas ao controle do estresse e às emoções.





A Felizmente, Rodrigo Neves destaca que há soluções para lidar com o cortisol elevado no cérebro e preservar a saúde mental. O gerenciamento de estresse, aprendendo a controlá-lo por meio de técnicas como meditação e respiração profunda, pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol. Além disso, a atividade física regular demonstra ser uma maneira eficaz de combater o estresse e seus efeitos nocivos no cérebro. terapia com um profissional de saúde mental também pode ser fundamental no tratamento da ansiedade e na regulação do cortisol. O alerta do especialista sublinha a importância de abordar não apenas o cortisol elevado, mas de reconhecer as implicações no cérebro e tomar medidas para proteger a saúde mental.