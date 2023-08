A combinação da soroterapia com outros procedimentos estéticos pode potencializar os resultados, acelerar a recuperação e melhorar a saúde geral da pele Cosmethodology/Pixabay

Na busca por alcançar uma aparência radiante e saudável, muitas pessoas recorrem a tratamentos estéticos avançados. As opções são vastas, desde peelings químicos a preenchimentos dérmicos e laser. No entanto, você sabia que há uma abordagem complementar que pode potencializar esses tratamentos e maximizar os resultados? Estamos falando da soroterapia, uma terapia intravenosa que fornece uma combinação poderosa de nutrientes diretamente na corrente sanguínea.A médica Kelly Pico, especialista em dermatologia e diretora da Clínica Adones de estética avançada, explica com detalhes a relação dos benefícios da soroterapia para potencializar os tratamentos estéticos.