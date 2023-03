Técnicas de skincare: balde com gelo no rosto é saudável?

A técnica é milenar, mais conhecida como skin icing, de aplicar gelo no rosto já foi tendência há muitos anos e está retomando agora com ainda mais adeptas pelo mundo (foto: Valuavitaly/Freepik) Recentemente viralizou nas redes sociais influenciadoras gringas e brasileiras mergulhando o rosto em um balde com gelo sinalizando que a técnica ajuda a desinchar o rosto e melhorar os aspectos.









A prática que voltou a ser febre novamente vem gerando muitos questionamentos quanto aos seus benefícios para pele.





Nesse cenário, Thaís Regina Brienza Lataro, professora farmacêutica e esteticista da Cruzeiro do Sul Virtual, explica que a técnica skin icing é verdadeira e existem diversos benefícios para saúde da pele com sua prática, pois o ato contrai os vasos sanguíneos do rosto.

“Os capilares sanguíneos da região diminuem de tamanho quando entram em contato com a água gelada, o que ajuda a amenizar as olheiras, além de melhorar a textura dos poros – efeito de fechamento momentâneo, mas que auxilia na preparação do rosto para receber a maquiagem, por exemplo. Além disso, esse ritual tira o inchaço, diminui vermelhidão e promove um “glow” natural na pele”, salienta Brienza.

Fácil acesso, prática e barata

Thaís destaca também que outro fator positivo dessa técnica de skincare é o fácil acesso, pois todas as pessoas conseguem fazer de forma prática e barata em casa, e é possível perceber o resultado na mesma hora. “Foi exatamente esse efeito imediato que ajudou a viralizar o balde com gelo. A dica é perfeita para quem acabou de acordar com o rosto inchado, ou até mesmo para amenizar o aspecto de cansaço e fadiga da pele”.

Apesar dos benefícios, a técnica também tem riscos que devem ser considerados, principalmente em peles sensíveis ou com acnes e lesões: "Temos que pensar que temperaturas muito baixas podem danificar a pele. Com isso, importante a pessoa ter cuidado para não exagerar na dose de gelo. Dependendo da sensibilidade da pele, pode causar até queimaduras e aumento da sensibilidade. Também deve ser evitado contato direto do gelo com o rosto”, alerta a farmacêutica.





Em casos de peles mais sensíveis, Thais recomenda que busque por outros métodos disponíveis no mercado, como massageadores faciais e globos gelados.





A farmacêutica ainda orienta: "Antes de sair fazendo as tendências que viralizam na internet, tenham cautela e busque um profissional. Se sentir alguma sensibilidade durante o processo, suspenda o uso imediatamente e não utilize o gelo diretamente na pele”.