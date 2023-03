Alerta: cuidado com receitas caseiras de skincare

Em 2018, uma youtuber resolveu testar a receita para remoção de cravos e incluiu plástico filme (foto: YouTube/Reprodução )





Hoje em dia, tem se tornado cada vez mais comum, no TikTok, vídeos de receitas caseiras de skincare, como máscaras de cola branca, pretas, de argila, dentre outras. Os resultados mostrados geralmente são positivos e acabam influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo.





Neste mês, viralizou o vídeo de uma menina ensinando aos seus seguidores o passo a passo de uma técnica em que ela utiliza apenas vaselina e filme plástico para extrair os cravos.





Nele, é possível ver a usuária da rede social manuseando a vaselina sólida, aplicando no nariz do seu namorado e, logo em seguida, depositando o filme plástico por cima, deixando-o agir. Ela alega que o efeito não é visto na hora, mas sim depois de aplicar várias vezes.





Mas será que esse procedimento é correto?





O Estado de Minas conversou com o especialista Thiago Martins, biomédico mineiro, fisioterapeuta dermatofuncional e criador da marca harmonização corporal e, segundo ele, apesar da viralização, somente a vaselina não teria pressão o suficiente para poder retirar os cravinhos pretos que estão mais profundos dentro das camadas da pele.

Thiago Martins explica que para um resultado satisfatório, o ideal, além da limpeza de pele profissional e dos procedimentos citados, seria manter uma rotina de skincare (foto: Jean Assis/Divulgação)





"Esses que estão mais fundos não conseguem ser retirados somente com esse tipo de técnica ou qualquer outra de máscara. Eles só conseguem ser removidos com uma limpeza de pele realizada por profissional gabaritado. Esses tipos de produtos e técnicas, principalmente a vaselina, não possuem pressão o suficiente para realizar a extração. Já os cravos brancos podem, sim, ser retirados com procedimentos caseiros."

Dermatite e irritações

De acordo com o biomédico, é importante ser cauteloso com o uso dessas máscaras, pois elas criam um ambiente quente e úmido e, se for utilizada por muito tempo, pode causar dermatite de contato, acne e irritações. "Também há o risco de ser enganado com as promessas que contêm na embalagem e que, na verdade, não possuem propriedades suficientes para tratar o que está sendo proposto."

Além disso, mesmo que não sejam usados produtos ou as dicas usadas nos vídeos de TikTok, a limpeza de pele feita em casa, sem os cuidados necessários pode causar prejuízos como vermelhidão, irritação, pele oleosa ou extremamente seca, acne , rosácea, irritações cutâneas e manchas.





Thiago Martins conta que, hoje em dia, existem vários procedimentos estéticos que podem ajudar muito no aspecto da pele quando nós falamos de marcas causadas por cravos ou espinhas mal cuidados.





"É possível conseguir bons resultados com técnicas como o jato de plasma que, através de uma caneta, é emitido para pele do paciente em forma de luz, promovendo descamação após o tratamento e ajudando, assim, nas marcas causadas pela acne. Além dele, os peelings químicos, que agem nas camadas superficiais da pele, removendo as células mortas e estimulando a regeneração tecidual, conferindo melhoras em sua aparência; o microagulhamento, indicado para remover cicatrizes de acne, mas que também pode ser usado para amenizar estrias, eliminar rugas, diminuir a flacidez da pele e prevenir a queda de cabelo."





Para um resultado satisfatório, o ideal, além da limpeza de pele profissional e dos procedimentos citados acima, seria manter uma rotina de skincare. Thiago Martins explica que esse processo é fundamental para a saúde da pele. "Se o paciente mantiver o hábito de cuidado diário, usando produtos que sejam indicados para ele, provavelmente não será necessário recorrer a essa limpeza com tanta frequência, pois estará recebendo um tratamento adequado todos os dias."





Para isso, o especialista ressalta que, antes de adquirir os dermocosméticos, é fundamental procurar um profissional gabaritado que fará uma anamnese minuciosa para saber o que realmente deve ser feito para trazer resultados mais efetivos para uma pele mais saudável.