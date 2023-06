Toxina botulínica: novos usos para tratar enxaqueca, caspa e até depressão

683

(foto: Freepik)

Desde a primeira publicação científica sobre o uso cosmético da toxina botulínica , muita coisa mudou e muitas pessoas foram beneficiadas pelo uso desse injetável. Mais do que ser quase uma unanimidade antirrugas, a toxina botulínica também domina as plataformas de estudos científicos com ampliação de seus usos em vários campos da medicina. Dor, enxaqueca, depressão: a toxina trata.Primeiro, o básico e mais indicado: as rugas . "O melhor tratamento para as rugas dinâmicas, que são as rugas de expressão, continua sendo e provavelmente sempre será a toxina botulínica", enfatiza a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff. "A aplicação nos músculos das mímicas faciais faz com que esses músculos relaxem e não se contraiam. Com a interrupção dos movimentos da mímica, a pele para de criar vincos e as rugas dinâmicas desaparecem", esclarece.A médica cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Beatriz Lassance, conta que o uso contínuo da toxina botulínica ajuda na reeducação da musculatura da face. "Com o tempo contraímos menos esses músculos. É indicada para diversas causas, como: suavizar as linhas da testa, o vinco entre as sobrancelhas, melhorar rugas nos cantos dos olhos (pés de galinha); levantar os cantos da boca; arquear as sobrancelhas; melhorar as rugas no pescoço e no colo; melhorar o sorriso gengival; arrebitar a ponta do nariz; melhorar as rugas do nariz chamadas bunny lines. Além dos músculos faciais pode ser usada para combater os excessos de suor em locais como axilas, mãos e pés", ensina.A toxina botulínica é um dos tratamentos para pacientes que têm enxaqueca crônica . Segundo estudo publicado na Plastic and Reconstructive Surgery, revista médica oficial da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), um corpo crescente de evidências apoia a eficácia das injeções de toxina botulínica na redução da frequência das crises de enxaquecas crônicas.O tratamento com a toxina botulínica foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2011 e já foi alvo de diferentes pesquisas científicas no Brasil e exterior comprovando a eficácia do método. "Na técnica, é utilizada a toxina botulínica em aplicações que são realizadas em diferentes áreas da cabeça e da região cervical (pescoço). Ela age como um bloqueador neuromuscular, impedindo a contração muscular e, por consequência, a compressão dos nervos sensitivos periféricos", afirma o cirurgião plástico, membro da Sociedade de Cirurgia de Enxaqueca dos EUA, Paolo Rubez."Uma vez que uma das causas da enxaqueca é a compressão dos ramos dos nervos trigêmeo ou occipital, a toxina botulínica impede que isto aconteça", acrescenta o especialista. "Trata-se de mais uma alternativa medicamentosa e que deve ser aplicada a cada três meses em diversos pontos da cabeça e do pescoço. A resposta é muito individual. Existem pacientes que se beneficiam e outros que não têm boa resposta. Para esses casos, a cirurgia da enxaqueca pode ser melhor indicada", destaca o médico.O uso da toxina botulínica do tipo A no couro cabeludo para tratar a caspa tem respaldo científico inclusive com estudos recentes. A ideia é reduzir de forma eficaz e segura a secreção de sebo. No tratamento do couro cabeludo, geralmente são necessários aproximadamente 25 pontos de aplicação, segundo a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, coordenadora e palestrante em eventos sobre tratamentos capilares, Lilian Brasileiro."Embora o mecanismo de ação ainda não tenha sido completamente elucidado, há evidências de que a toxina botulínica promova uma diminuição da produção de sebo, o que acarreta na melhora da dermatite seborreica. Existem múltiplos mecanismos relatados e possivelmente envolvidos, sendo o principal deles o bloqueio na liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina entre os terminais nervosos e as glândulas sebáceas", explica Lilian Brasileiro. "A frequência de aplicação da toxina botulínica depende, dentre outros fatores, da resposta individual de cada paciente. Mas sabemos que a produção de sebo vai progressivamente recuperando os níveis normais ao longo de aproximadamente 16 semanas. Assim, o intervalo entre as aplicações é geralmente de quatro a seis meses", acrescenta.De acordo com Lilian Brasileiro, a toxina botulínica do tipo A atua na musculatura evitando contração e fraturas da pele. Mas essa aplicação clássica contra as rugas glabelares (entre as sobrancelhas) produz um efeito adicional: o tratamento da depressão , segundo trabalhos científicos. Conforme o estudo Depression - An emerging indication for botulinum toxin treatment, é possível que a popularidade do tratamento das rugas glabelares com injeção de toxina botulínica não se deva apenas ao seu efeito cosmético, mas também aos efeitos modulatórios no humor e na afetividade."Tais efeitos podem ser usados no tratamento da depressão. Pacientes predominantemente do sexo feminino que sofrem de depressão unipolar parcialmente crônica e resistente ao tratamento experimentaram uma melhora rápida, forte e sustentada dos sintomas depressivos após um único tratamento glabelar com toxina botulínica A como terapia única ou adjuvante", afirmam os autores do estudo.Beatriz Lassance reforça que a grande utilização na neurologia é a espasticidade, ou seja, com a toxina é possível o relaxamento da musculatura, melhorando a posição de membros em pacientes neurológicos com derrame ou paralisia cerebral Segundo relatório global da Mordor Intelligence, o mercado de toxina botulínica foi avaliado em mais de US$ 3,6 bilhões em 2020, e espera-se atingir mais de US$ 7,8 bi até 2026, registrando um CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 9,94% durante o período de previsão.Um relatório de 2019 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética destaca que houve 6.271.488 procedimentos de toxina botulínica realizados globalmente, constituindo 46,1% do total de procedimentos não invasivos.O principal procedimento não cirúrgico realizado entre as mulheres em 2019 foi a toxina botulínica, que representou mais de 5.429.754 procedimentos. Quase 841.735 homens foram submetidos a procedimentos com a toxina."Devido à crescente demanda e desejo de aparência atraente, esses procedimentos são amplamente realizados por celebridades e seus fãs, com grande cobertura da mídia, tornando-os mais aceitáveis socialmente", diz o relatório. Beatriz Lassance lembra que o tratamento deve ser feito sempre por um médico.