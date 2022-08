Envelhecimento do couro cabeludo: cuidados com cabelos após os 50 anos

(foto: Nickolas Nikolic/Unsplash/Banco de Imagens)

Com o passar dos anos, de forma natural, o corpo envelhece como um todo. Entre essas mudanças, o envelhecimento do couro cabeludo e dos cabelos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), assim como a pele, os cabelos também envelhecem devido à exposição constante a raios ultravioleta (sol), poluição, tabagismo estresse , deficiências nutricionais e químicas capilares. Segundo Jackeline Alecrim, cientista e empresária do ramo de saúde e beleza, após os 35 anos de idade se perde progressivamente cerca de 5% da densidade capilar ao ano.A profissional pontua alguns cuidados com os cabelos, principalmente depois dos 50 anos. "Com essa perda progressiva da densidade, é necessário o cuidado mais intenso com o couro cabeludo , já que os fios podem ficar ainda mais ressecados diante da aplicação de tinta para esconder os fios brancos, por exemplo", esclarece.Com o encurtamento na fase de crescimento capilar, o que também acontece com o passar dos anos, os cabelos já não têm tanto tempo para crescer e ficar fortes. Fatores externos, como a poluição , o sol e hábitos prejudiciais também contribuem para aumentar a liberação de radicais livres que aceleram o envelhecimento e o embranquecimento dos cabelos.Jackeline cita as principais características do envelhecimento capilar: diminuição na quantidade dos fios, mudança na coloração, diâmetro, curvatura e composição estrutural dos lipídeos na haste, tornando os fios mais ressecados.Ainda conforme a cientista, as alterações estruturais dos fios podem ser amenizadas com o uso de filtro solar, máscaras reparadoras e de complexos vitamínicos. "Já existem produtos no mercado que, com fórmulas inovadoras, possibilitam a prevenção do afinamento dos fios, bloqueando a ação de radicais livres que afinam os fios e prejudicam o funcionamento dos folículos pilosos. Os produtos também podem aumentar a vascularização do couro cabeludo, melhorando a chegada dos nutrientes que são necessários, além de acelerar a reposição de novos fios e reduzir a queda capilar, evitando que o cabelo fique ralo e sem vida."