Começa maior encontro do Brasil de especialistas em cabelos, pele e unhas

(foto: Sora Shimazaki/Pexels)

Após dois anos de eventos totalmente online, São Paulo é sede do maior encontro da dermatologia brasileira, que começa nesta quinta-feira (25/8) e vai até o próximo domingo (28/8). É a 75ª edição do Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (CSBD) que, neste ano, ocupa parte do São Paulo Expo e tem mais de 4 mil especialistas inscritos. Na programação, palestras e debates sobre os mais variados temas da dermatologia, incluindo casos clínicos, inovações em procedimentos e até atualizações sobre o diagnóstico e tratamento da monkeypox Para Cyro Festa Neto, presidente do congresso, as expectativas foram alcançadas antes mesmo do início do evento. "O perfil de nossos encontros sempre foi presencial. No ano de 2020, na impossibilidade de fazê-lo dessa forma, optamos pela versão reduzida online. Entretanto, mesmo com o sucesso, em 2021, decidimos aguardar 2022 para voltar à nossa tradição. Todos sentimos falta do contato pessoal, pois um congresso não é feito somente de comunicações científicas, mas também de interação social", destaca.A programação científica incluiu assuntos relevantes para a prática dermatológica, com palestras de especialistas nacionais e internacionais. Entres os nomes estrangeiros participantes, estão: Antonella Tosti (EUA), Deniz Seckin (Turquia), Gustavo Caminmo (Peru), Hans Stettler (Suíça), Johannes Ring (Alemanha), Margarida Gonçalo (Portugal) e Rolf Szeimes (Alemanha).O congresso conta ainda com palestras, simpósios e cursos sobre cosmiatria, atualização terapêutica, marketing médico, oncologia cutânea, dermatologia pediátrica, dermatologia cirúrgica, laser e outras tecnologias, dermatoscopia, drogas emergentes em dermatologia, dermatite atópica, atualização em vitiligo , para citar apenas alguns exemplos.No último dia, acontece a premiação dos melhores trabalhos científicos e a apresentação dos destaques da programação, com um resumo dos quatro dias anteriores. "O CSBD possui um conteúdo muito extenso. Por isso, escolhemos alguns tópicos para serem reapresentados de forma sintética. Assim, aqueles que não tiverem tido a oportunidade de acompanhar esses assuntos poderão fazê-lo", explica Cyro Festa Neto.Além da esfera científica, o CSBD inclui atividades sociais. Uma delas é a mostra, da fotógrafa Angélica Dass, que apresenta a palestra, no sábado (27/8), às 16h. A mostra faz uma reflexão direta e incomum sobre a cor da pele , registrando as verdadeiras cores da humanidade que extrapolam os rótulos branco, vermelho, preto e amarelo, associados à raça.Outro projeto é o, sediado na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e vinculado ao G10 Favelas, que responde pela produção de bolsas do evento. A iniciativa oferece trabalho a mulheres, muitas delas vítimas de violência doméstica, que transformam roupas antigas em peças novas. Durante o CSBD, os especialistas que quiserem poderão fazer a doação de bolsas do congresso para que sejam reutilizadas em atividades em prol da própria comunidade.