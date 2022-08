'Vício' em notícia pode fazer a pessoa adoecer, diz estudo

Já 61% das pessoas que consomem em excesso as más notícias relataram sentir 'bastante mal-estar físico', diz estudo (foto: Simon/Pixabay ) Pessoas com um desejo obsessivo de verificar constantemente as notícias são mais propensas a sofrer de estresse, ansiedade e problemas de saúde física, segundo um novo estudo publicado na revista Health Communication. Nos últimos dois anos, o mundo passou por uma série de eventos globais preocupantes, desde a pandemia de COVID19 até a invasão da Ucrânia pela Rússia, protestos em grande escala, tiroteios em massa e incêndios florestais devastadores.









Vício em notícias: estresse, ansiedade, fadiga...



Há indivíduos que entram em um ciclo vicioso, em vez de se desligar, eles se tornam ainda mais atraídos, obcecados pelas notícias e verificando atualizações o tempo todo (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Para estudar o fenômeno, conhecido coloquialmente como vício em notícias, McLaughlin e a equipe analisaram dados de uma pesquisa on-line com 1,1 mil adultos norte-americanos. As pessoas foram questionadas sobre até que ponto concordavam com afirmações como "Fico tão absorto nas notícias que esqueço o mundo ao meu redor", "minha mente está frequentemente ocupada com pensamentos sobre as notícias", "eu acho é difícil parar de ler ou ver o noticiário" e "muitas vezes não presto atenção na escola ou no trabalho porque estou lendo ou vendo o noticiário".

Os entrevistados também foram questionados sobre a frequência com que experimentavam sentimentos de estresse e ansiedade, bem como doenças físicas, como fadiga , dor física, falta de concentração e problemas gastrointestinais. Os resultados revelaram que 73,6% daqueles reconhecidos como tendo níveis graves de consumo problemático de notícias relataram sofrer de "bastante mal-estar mental'', enquanto sintomas frequentes foram relatados apenas por 8% dos demais participantes.





Além disso, 61% das pessoas que consomem em excesso as más notícias relataram sentir "bastante mal-estar físico" em comparação com apenas 6,1% para todos os outros participantes do estudo. "Embora queiramos que as pessoas permaneçam engajadas nas notícias, é importante que elas tenham um relacionamento mais saudável com as notícias", diz McLaughlin.