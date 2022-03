Em época de fake news, informação qualificada é essencial à mesa

Rodrigo Lamounier, dirigente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, derruba mitos como o de que toda gordura é maléfica (foto: Arquivo pessoal)

A crença em mitos e as superstições acompanham a evolução do ser humano e se alimentam do encanto maior das pessoas com expectativas fantasiosas, em vez dos fatos reais, muitas vezes desconcertantes ou desconfortáveis, avalia Rodrigo Lamounier, presidente da regional mineira da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Quando elas envolvem a comida, a imaginação campeia, no embalo dos tempos das fake news. “Acredito que o principal seja buscar fontes de referência em relação à alimentação. A obesidade, por exemplo, é um dos maiores problemas que impactam a saúde das pessoas no Brasil e no mundo. Isso se dá de tal modo que o culto da imagem e do corpo perfeito interferem e, assim, impõe-se a obsessão pela magreza”, afirma.

A disseminação de mitos voltados apenas para “cliques” e tendência ao sensacionalismo contribuem para esse cenário, e, nesse sentido, as informações de qualidade se misturam às incorretas e fantasiosas. Por isso, Rodrigo Lamounier alerta que é importante ampliar os espaços de consulta, buscar aqueles profissionais que têm seriedade e propriedade para prestar esclarecimento sobre a alimentação saudável.

“Inclusive, considerando a base do guia alimentar da população brasileira, é onde se encontra exatamente a importância da ingestão de nutrientes, bem como o que os alimentos têm e, como eles são preparados, além de identificar qual o papel desempenham na cultura local e na história de vida das pessoas”, destaca o representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O melhor é desconfiar diante de uma promessa muito generosa quanto às propriedades das combinações dos alimentos e afirmações lançadas como verdade durante anos, mas amparados no senso comum. Confira as informações de Rodrigo Lamounier ao Bem Viver.

conferindo na fonte especializada

Gás de refrigerante causa celulite





“O que causa celulite é acúmulo de gordura periférica, gordura subcutânea e a própria adaptação dessa gordura àquilo que comumente se chama de celulite. A melhor maneira de prevenir celulite é ter uma alimentação saudável, se hidratar bastante ao longo do dia e fazer atividade física de maneira regular e intensiva.”





Comer à noite engorda





“O que engorda é o desbalanço calórico entre o gasto calórico do organismo e o ganho calórico. Quando se consome mais caloria do que se gasta, isso gera ganho de peso. O ato de comer à noite, por si só, não apresenta grande evidência mostrando a ligação com o ganho de peso. Entretanto, as pessoas que têm dificuldade no peso, frequentemente, têm mais dificuldade em se alimentar no período da noite, com mais compulsão alimentar e, eventualmente, concentrando a alimentação e a ingestão de alimentos muito palatáveis ou hipercalóricos. Portanto, a chave para o controle do peso é cuidar melhor da alimentação à noite, comendo-se menos à noite.”

Sumo de beterraba evita a anemia





“A beterraba é um alimento muito rico, é tubérculo, hidratado, de sabor doce, e é rico em flavonoides, antioxidantes e tem vários elementos potencialmente benéficos à saúde. Portanto, é um ótimo alimento para fazer parte da alimentação, inclusive como suplementação até na atividade esportiva. Portanto, também faz parte da alimentação das pessoas que tenham anemia. Obviamente, dependendo do tipo de anemia, você vai ter ou não um impacto maior ou menor.”





Comida vegetariana faz emagrecer





“Isso depende do aporte calórico dos alimentos. É possível ter uma alimentação vegetariana e que ela promova excesso de calorias, por exemplo, com excesso de açúcares. Isso não é bom para a saúde nem favorece a perda de peso. Porém, fazer uma alimentação vegetariana rica em verduras como folhas, legumes do grupo B, como abobrinha, moranga, beterraba e cenoura, e diminuir a ingestão dos tubérculos do grupo C, como batata, cará, inhame e as massas de maneira geral, e tendo um balanço adequado, suprindo o aporte proteico com leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico e soja, é possível ter alimentação saudável, equilibrada e, eventualmente que favoreça o controle de peso.”





Quem come alimentos integrais não engorda





“Não significa, exatamente, que os alimentos integrais não façam a pessoa engordar. De maneira geral, eles são mais saudáveis, porque a fibra é importante para regulação da função intestinal para reduzir a absorção do carboidrato. E são importantes para a saúde. Portanto, todo alimento integral é preferível em relação ao alimento refinado, de maneira geral. A fibra é bem importante, mas ela não é muito palatável e não é muito saborosa. Os comportamentos compulsivos estão mais ligados aos alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos, em gorduras e pobres em fibra. Então, alimentos integrais podem contribuir para uma alimentação mais saudável e também para o ganho de peso.”





Gorduras sempre fazem mal à saúde





“Não. Existe a ingestão de gordura que, inclusive, faz bem à saúde. Especialmente aquela gordura poli-insaturada, rica em ômega seis e ômega três, encontrada nos peixes de água fria, salmão, truta e atum. O próprio chocolate puro de cacau, sem açúcar, é uma gordura muito saudável que favorece o colesterol bom, diminui o colesterol ruim e tem efeito benéfico do ponto de vista cardiovascular.”





Produtos light, diet e zero açúcar são saudáveis





“A dieta saudável é o todo da alimentação. Produtos light são aqueles que têm uma redução calórica em relação à referência. Se a pessoa come o light, mas no dobro da quantidade, o valor calórico será maior do que se comer a metade da quantidade do produto referência. Então, nem sempre comer o produto light significa uma dieta mais saudável. Já os alimentos diet têm a exclusão de algum ingrediente em relação ao convencional. Por exemplo, não têm açúcar ou sal adicionado. Eles podem ou não ter menos caloria. Podem ser diet, sem açúcar e ter mais caloria. E o zero açúcar é mais uma termologia do marketing, mas ele é o mesmo alimento até do ponto de vista do açúcar claro. Açúcar não é alimento, é prazer. Então, de maneira geral, ingerir menos açúcar refinado é melhor para a saúde.”





Comer a cada três horas potencializa a redução de peso





“Não há evidência consistente de que comer de três em três horas acelera o metabolismo ou potencializa a redução de peso. De maneira geral, se entende que fazer refeições menos volumosas pode ser melhor para avdigestão e manter a saciedade por mais tempo. Entretanto, há alguma controvérsia. De modo geral, sugere-se que é melhor manter uma alimentação com intervalos mais curtos e com menos alimentos. Isso pode ajudar a pessoa a comer menos e assim controlar melhor o peso.”





Comer maçã é útil para combater a fome





“Uma estratégia interessante para combater a fome é fazer pequenos lanches intermediários para não deixar acumular muita fome. Entre essas alternativas, uma ótima ideia é usar frutas, de preferência com cascas ricas em fibra, porque são saudáveis, ricas em vitaminas C. São também os casos do morango, mamão e de alguns legumes, como cenoura, a própria beterraba, além de outras frutas ricas em fibra, como, a pera e a goiaba.”