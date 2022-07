Quer saber como acelerar o crescimento do seu cabelo?

Muitas mulheres se incomodam com o tempo que leva para o cabelo crescer e só pensam em acelerar o processo (foto: Anastasiya Babienko/Pixabay ) Sonha em tem o cabelo comprido? Alguns meses após fazer uma frontoplastia – cirurgia plástica que diminui em média dois centímetros o tamanho da testa – a ex-BBB e influenciadora Thaís Braz anunciou que deu início a um tratamento de microagulhamento para acelerar o crescimento do cabelo nas entradas. Em suas redes sociais a ex-sister afirmou estar insatisfeita com o ritmo de crescimento dos fios e, por isso, recorreu ao procedimento. “As entradinhas eu sempre tive. Diminuiu o tamanho da testa, mas elas continuaram”, contou aos seguidores.













Patrícia Marques, cirurgiã plástica, especialista em tricologia, diz que o tratamento só tem resultado se aplicado onde o paciente já tem fios (foto: Arquivo Pessoal) Segundo Patricia Marques, cirurgiã plástica membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com expertise na técnica de frontoplastia e especialista em tricologia, atualmente existem diversos tratamentos indicados para solucionar o problema.Porém, antes de mais nada, o ideal é fazer avaliação com um profissional. “O diagnóstico preciso é fundamental para que o tratamento seja realmente eficaz. Após essa avaliação é que determinamos quais os tratamentos precisam ser adotados de acordo com cada necessidade”, afirma Patrícia Marques.

Microagulhamento e outras técnicas



A ex-BBB e influenciadora Thaís Braz fez microagulhamento para acelerar o crescimento do cabelo (foto: Reprodução Instragram) Além do microagulhamento, tratamento escolhido por Thais Braz, há outras opções que ajudam neste processo. Conheça algumas delas:





Mesoterapia: aplicação de injeções de vitaminas e enzimas no couro cabeludo. Atua direto na raiz do problema, fazendo com que os folículos produzam mais fios, que serão mais fortes e densos.





Ledterapia: utiliza diferentes tipos de luzes para estimular a oxigenação do couro cabeludo e estimular o crescimento dos fios.





Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP): técnica que insere medicamentos ativos diretamente no local onde o paciente deseja melhora.





Tratamentos tópicos: feitos com shampoos e loções que auxiliam no crescimento capilar.





Suplementações orais: feito com vitaminas e minerais que aceleram o processo de crescimento dos fios.

Vale ressaltar que o tratamento só surte efeito se aplicado onde o paciente já tem fios. “Onde não há folículos capilares nenhum desses tratamentos produzem novos fios. Nesses casos, são necessárias outras técnicas, como transplante capilar, por exemplo”, finaliza a cirurgiã.