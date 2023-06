Terapia Cognitivo-Comportamental: alternativa eficaz para depressão

683

Alternativa ajuda no combate à depressão e ansiedade (foto: Freepik)

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) surgiu durante o século 20 como uma resposta para pacientes deprimidos que não respondiam ao método psicanalítico de Sigmund Freud (1856-1939). Enquanto a psicanálise defende um mergulho no inconsciente, a TCC concentra-se em examinar como a pessoa percebe suas experiências. Cientistas cognitivos criticavam a psicanálise por falta de comprovação científica, especialmente em torno de conceitos como memórias reprimidas.









Nos anos 1980, a abordagem cognitiva de Beck combinou-se com a teoria comportamental do psiquiatra sul-africano Joseph Wolpe (1915-1998), dando origem à TCC que conhecemos hoje, com suas várias ramificações. Devido à sua ênfase em examinar pensamentos e comportamentos em situações desconfortáveis, a TCC é a primeira opção de psicoterapia para transtorno de pânico e ansiedade recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).









Mariângela Gentil Savoia, psicóloga e doutora em psicologia clínica pela USP, explica que a TCC não se limita a escutar a história do paciente, mas também propõe mudanças comportamentais e cognitivas em seu cotidiano. Ela destaca que a TCC é uma terapia baseada em evidências, com vários estudos controlados comprovando sua eficácia clínica. Ela também menciona que a TCC é recomendada pela Associação Americana de Psicologia (APA) para o tratamento de vários transtornos mentais.





As sessões de TCC geralmente envolvem conversas, observações do comportamento do paciente e interações terapêuticas. Dependendo da abordagem, podem ser realizados exercícios e treinamentos de habilidades, como sociais ou de relaxamento. A TCC também pode incluir 'lição de casa', com exercícios para o paciente realizar durante a semana, visando mudanças comportamentais e cognitivas no dia a dia. A duração da terapia varia de acordo com o caso, podendo variar de seis meses a vários anos.